SaS: Lex Žitný ostrov vítame, na problém vody už dlho upozorňujeme

Bratislava 11. mája (TASR) - Ešte pred predložením novej právnej normy Lex Žitný ostrov by si jeho navrhovatelia mali preštudovať návrh zákona o Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ktorý na májovej schôdzi parlamentu predložila poslankyňa Anna Zemanová (SaS). Upozorňujú na to liberáli, ktorí pripomínajú, že práve SaS už pred rokom podala návrh zákona na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí pred používaním znečistenej vody na Žitnom ostrove.



Zemanová ako tímlíderka SaS pre životné prostredie v každom prípade víta aktivitu troch ministerstiev reagujúcu na jej dlhodobé úsilie poukázať na potrebu zvýšenej ochrany zdrojov pitnej vody a informovanosti verejnosti o jej kvalite. "V tejto súvislosti treba povedať, že verejnosť ešte stále čaká na výsledky monitoringu znečistenia Žitného ostrova najmä z pohľadu výskytu atrazínu v jeho strednej časti a šíriaceho sa toxického mraku z vrakunskej skládky," upozornila Zemanová.



Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) na piatkovej tlačovej konferencii avizoval, že na júnovú schôdzu Národnej rady SR predloží envirorezort nový zákon chrániaci najvzácnejšie vodohospodárske oblasti. Nový zákon presne určuje kompetencie a povinnosti všetkých rezortov a inštitúcií. Od samosprávy, cez úrad verejného zdravotníctva až po jednotlivé ministerstvá. Umožňuje každému dotknutému orgánu vyžiadať si spoluprácu ďalších odborných subjektov, aby kontroly prebiehali maximálne efektívne. Zároveň sprísňuje pokuty pri porušení pravidiel. Napríklad pri použití zakázanej chémie na ochranu rastlín v chránenej vodohospodárskej oblasti bude hroziť pokuta až do 165.000 eur.



Zákon je pomenovaný po Žitnom ostrove, jednom z desiatich chránených vodohospodárskych oblastí. Platiť však bude aj pre všetky ostatné - Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľkú Fatru, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránsku planinu, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch) a Vihorlat.



Na príprave zákona spolupracovali tri rezorty - životného prostredia, zdravotníctva a pôdohospodárstva. Do platnosti by mohol vstúpiť na jeseň tohto roka.