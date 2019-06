SaS vyberá nového podpredsedu NRSR, spomína sa Galko a Kiššová

Republiková rada sa bude okrem nominácií na podpredsedu parlamentu venovať aj hodnoteniu eurovolieb a ďalším témam.

Bratislava 8. júna (TASR) - Republiková rada SaS má v pondelok hovoriť o tom, kto nahradí Luciu Ďuriš Nicholsonovú odchádzajúcu do europarlamentu na poste podpredsedníčky Národnej rady SR. Spomínajú sa Ľubomír Galko a Jana Kiššová . TASR to povedala predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.



"Je to logické aj vzhľadom na ich stranícku funkciu a počet preferenčných krúžkov, ktoré získali vo voľbách," povedala. Viacerí členovia klubu sa podľa nej na menách Galko a Kiššová zhodli z podobných dôvodov.



"Hlavným bodom bude téma nastávajúceho kongresu, čiže program kongresu, jeho príprava, zmena stanov súvisiacich s novým zákonom o politických stranách. Budeme podľa všetkého hodnotiť eurovoľby a ich výsledky a budeme hovoriť o nových členoch, ktorí budú volení na kongrese do republikovej rady," doplnila.



Vylúčená nie je ani téma spolupráce s inými stranami. Marie Stracenská z komunikačného oddelenia SaS doplnila, že strana vylúčila zo spolupráce len Smer-SD, ĽSNS a SNS. "Spoluprácu s ostatnými stranami vrátane novej strany Andreja Kisku si SaS predstaviť vie," dodala Stracenská.