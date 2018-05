SaS: Lučanský by mal vysvetliť pôvod zdrojov,za ktoré má nehnuteľnosti

Podľa strany tak má urobiť na základe relevantných listinných dôkazov.

Bratislava 31. mája (TASR) - Strana SaS žiada budúceho prezidenta Policajného zboru (PZ) SR Milana Lučanského, aby verejnosti vysvetlil pôvod zdrojov, za ktoré si kúpil nehnuteľnosti na Slovensku a v USA. Podľa strany tak má urobiť na základe relevantných listinných dôkazov.



"Iba tak môže vyvrátiť podozrenie, že tieto zdroje pochádzajú z trestnej činnosti, ktorej sa mal dopustiť tým, že ako policajný funkcionár kryl, respektíve vydieral zločincov," povedal poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár.



Strana súčasne žiada Lučanského, aby dôkazmi podložil svoje slová, že cestou bezpečnostných orgánov v USA informoval o podozrivých aktivitách podnikateľa Michala Chynoradského. Ten mal o ňom vyhlásiť, že byt na Floride získal za nelegálne zarobené peniaze. Chynoradský bol následne zo Spojených štátov vyhostený.



"Kým Milan Lučanský dôkazy – potvrdzujúce jeho počestný život – nepredloží, budeme naňho hľadieť ako na verejne činnú osobu, ktorá je závažne podozrivá zo spreneverenia sa povinnostiam príslušníka Policajného zboru SR," dodal podpredseda SaS Ľubomír Galko.



Lučanský v rozhovore pre TASR uviedol, že "kvázi kauzu" bytu na Floride dávno vysvetlil, či už v rámci previerok NBÚ, alebo preverovania pôvodu majetku v trestnom konaní. "Veľmi podrobne som dokladoval, že som vyplatil tie peniaze, z čoho som ich vyplatil, keď som vyplácal ďalších spoločníkov z tohto bytu. Nemám žiadne obavy, zlé svedomie," skonštatoval Podotkol, že keby chcel niečo skryť, tak to na seba nenapíše. Odmietol tiež, že by šlo o luxusný apartmán, ako informovali niektoré médiá.



Na otázku, či je ochotný zverejniť svoje majetkové pomery, odpovedal s tým, že nadriadenému podáva majetkové priznanie každý rok a nemá problém zverejniť, čo vlastní.



Doterajšieho riaditeľa inšpekcie ministerstva vnútra Milana Lučanského vymenovala do funkcie policajného prezidenta ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v stredu (30.5.). Funkcie sa ujme od 1. júna. Lučanský nahradí Tibora Gašpara, ktorý končí na čele polície vo štvrtok.