VIDEO:SaS: Model agrochobotnice založili dve firmy vedúce k A. Dankovi

Bratislava 17. mája (TASR) - Model Roškovej agrochobotnice pri čerpaní agrodotácií založili ešte v roku 2008 dve firmy, ktoré môžu viesť k súčasnému predsedovi Národnej rady (NR) SR Andrejovi Dankovi (predseda SNS). Uviedla to na štvrtkovej tlačovej konferencii opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová, spolu s tímlíderkou SaS pre poľnohospodárstvo Jarmilou Halgašovou.



Firmy Agrosektor Bystrica, s.r.o., a Agro Poľno, s.r.o., podľa Ďuriš Nicholsonovej žiadali o agrodotácie na obrovské plochy pôdy. "Tieto dve firmy dokopy žiadali agrodotácie na 7000 hektárov (ha) pôdy. Ak si skúsime toto vynásobiť sumou 230 eur, čo je priemerná výška dotácie na jeden ha, tak dostaneme sumu 1,6 milióna eur," povedala.



"My vieme, že tieto dve firmy nemali so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) zmluvy na to, aby si takúto obrovskú výmeru pôdy prenajali od pozemkového fondu. Je nelogické, aby sme sa domnievali, aby túto pôdu mohli mať vo vlastníctve či nájme od pôvodných vlastníkov, pretože sa nachádza po celom Slovensku," poznamenala. Je podľa nej preto podozrivé, že pôda nemala slúžiť na poľnohospodárske účely, pretože spomínaných 7000 ha sa malo podľa nej nachádzať v 134 lokalitách Slovenska.







Informovala, že spomínané dve firmy vznikli v máji 2008, pričom žiadosti na dotácie sa podávajú do 15. mája bežného roka. "Tieto firmy vznikli po termíne 15. mája a o dotácie požiadali hneď na 7000 ha pôdy. Z toho vyplýva dôvodné podozrenie, že čakali na 15. máj, aby im niekto, kto mal prístup k informáciám k dátam z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), povedal o voľných rozdrobených parcelách, na ktoré v tom roku 2008 nikto nežiadal dotácie," upozornila. Je podľa nej navyše podozrivé, že tieto firmy žiadali o dotácie iba v roku 2008.



Jediným konateľom a majiteľom oboch firiem bol podľa Nicholsonovej v tom čase Ing. Tomáš Bubán s adresou, Silvánska 6, Bratislava, "Tento pán býva na rovnakej adrese ako Ing. Ján Bubán, aj ako Peter Bubán, aj ako Mária Bubánová. Tieto mená spomínam, lebo Ing. Ján Bubán bol jeden a pol roka konateľom a tri roky spolumajiteľom vo firme Dankerstav, s.r.o., priamo so súčasným predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Jeden rok bol spolumajiteľom aj vo firme, ktorá má terajší názov Yacht Diving Safari, s.r.o., spolu s pánom Andrejom Dankom," upozornila.



Poznamenala, že Ing. Tomáš Bubán podľa nej vstupuje do firmy Dankerstav, ktorá patrila Andrejovi Dankovi po tom, ako Andrej Danko v roku 2008 predal svoj podiel. "Peter Bubán vstupuje do firmy Dankerstav po tom, ako Andrej Danko predal svoj podiel koncom roka 2008. Pani Mária Bubánová vstupuje do firmy Dankerstav 4 roky po tom, ako Andrej Danko predal svoj podiel. Spájajú ich tieto firmy, spája ich aj bratislavská adresa Tomášikova 10B, kde v súčasnosti niekoľko firiem Bubánovcov tiež sídli, alebo sídlilo v minulosti a firma Dankerstav je tam do dnešného dňa," doplnila.



"My teda tvrdíme, že ten istý mechanizmus, ako na začiatku programového obdobia, ktoré bolo od roku 2007 do roku 2013, vymysleli firmy Agrosektor Bystrica, s.r.o., a Agro Poľno, s.r.o., neskôr využila Roškovej agrochobotnica, ktorá bola aktívna donedávna, akurát ešte trochu sofistikovanejšie. To, s čím prišli spomínané dve firmy v roku 2008 asi zafungovalo a neskôr presne takýmto istým spôsobom začala pracovať Roškovej agrochobotnica, ktorú poznáme z médií," dodala Ďuriš Nicholsonová. So svojimi zisteniami sa Nicholsonová plánuje obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, pretože má podozrenie na ešte nepremlčaný subvenčný podvod.