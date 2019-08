SaS: Na spojenie Smeru-SD a ĽSNS neprišiel len Marian K.

Vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD) spájanie Smeru-SD a ĽSNS znepokojuje, ĽSNS je pre neho absolútne neakceptovateľná.

Bratislava 19. augusta (TASR) - Na možné spojenie Smeru-SD a ĽSNS neprišiel len "majiteľ zemegule" Marian K, pretože je celkom logické. Myslí si to opozičná SaS, ktorá tak reagovala na údajnú komunikáciu Mariana K. V nej mal podľa medializovaných informácií spomínať ĽSNS ako poistku vlády Roberta Fica (Smer-SD) po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.



"Politik typu Roberta Fica musí rátať so všetkými možnosťami, ako sa udržať pri moci, aby sa vyhol trestnému stíhaniu za to, čo za tie roky spáchal. Zahrnúť do týchto kalkulácií aj ĽSNS je celkom logické... Otázkou však je, či by takéto spojenie bolo akceptovateľné všetkými figúrami v Smere, voličmi, ako aj partnermi Smeru v zahraničí," uviedli v stanovisku predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia Ľubomír Galko a Jana Kiššová.



Vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD) spájanie Smeru-SD a ĽSNS znepokojuje, ĽSNS je pre neho absolútne neakceptovateľná. O údajnej komunikácií si myslí, že Marian K. viac rozprával, ako vedel reálne urobiť. Jeho údajné tvrdenia považuje za nepodložené a vymyslené.



Podľa medializovanej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení v prípade Kuciakovej vraždy, vyplýva, že mali byť v kontakte s viacerými politikmi.