Trestný čin ohovárania sa stal podľa SaS nástrojom politickej moci.

Bratislava 10. mája (TASR) - Opozičná SaS navrhuje zrušiť trestný čin ohovárania. Sľubuje si od toho väčšiu slobodu slova. Oznámili to poslanci Národnej rady SR Jozef Rajtár a Alojz Baránik na tlačovej konferencii v parlamente. Zmenu chcú presadiť cez pozmeňujúci zákon k novele Trestného zákona. Ohováranie a následné spory by sa naďalej mohli riešiť v civilnom sporovom konaní.



"Trestný čin ohovárania sa stal nástrojom politickej moci. Má odstrašujúci účinok najmä voči odvážnym investigatívnym novinárom a druhý efekt je, že dochádza k prenasledovaniu novinárov," uviedol Rajtár. Poukázal na príklady niektorých potrestaných alebo prenasledovaných novinárov. "Jana Teleki bola dlhodobo prenasledovaná, až sa musela odsťahovať zo Slovenska," doplnil.



Novinárov podľa neho nič nechráni a paragraf hovoriaci o trestnom čine ohovárania sa podľa SaS zneužíva. Zmena zákona by podľa Rajtára rozviazala ruky vyšetrovateľom. "Momentálne sú zahlcovaní trestnými oznámeniami za ohováranie," vysvetlil Rajtár a zdôraznil, že "slobodu slova potrebujeme ako soľ".