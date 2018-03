SaS neverí, že by Ráž ml. dokázal zabezpečiť vyšetrenie vraždy

Podľa predsedu opozičnej parlamentnej strany OĽaNO Igora Matoviča výmena pár ministrov za iných kamarátov nie je rekonštrukcia vlády, len jej paródiou.

Bratislava 19. marca (TASR) – Opozičná politická strana Sloboda a Solidarita (SaS) neverí, že by Jozef Ráž ml. dokázal zabezpečiť vyšetrenie dvojnásobnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. TASR o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.



„Tak ako má Robert Fico svojho Pellegriniho, má Robert Kaliňák svojho Ráža. Jozef Ráž je jeho osobným priateľom a predĺženou rukou. Strana Sloboda a Solidarita neverí, že by dokázal zabezpečiť vyšetrenie dvojnásobnej vraždy, ktorá otriasla Slovenskom,“ uviedla Svrčeková.



Doplnila, že „nominácia dlhoročnej straníckej aparátničky Ľubice Laššákovej do kresla ministerky kultúry po tom, ako umelecká obec odmietla Erika Tomáša, len podčiarkuje personálnu vyprázdnenosť strany Smer-SD.“ Strana žiada predčasné parlamentné voľby.



Podľa predsedu opozičnej parlamentnej strany OĽaNO Igora Matoviča výmena pár ministrov za iných kamarátov nie je rekonštrukcia vlády, len jej paródiou. "Veríme, že pán prezident Andrej Kiska využije na maximum všetky ústavné kompetencie, a tým obnoví dôveru ľudí v štát," uviedol.



Predseda strany Smer-SD Fico v pondelok po rokovaní predsedníctva strany oznámil, že novým ministrom vnútra by sa mal stať Jozef Ráž ml., súčasný generálny tajomník služobného úradu na ministerstve zdravotníctva. Predsedníctvo tiež podporilo Petra Pellegriniho ako kandidáta na premiéra. Vo funkcii podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu má Pellegriniho nahradiť primátor Košíc Richard Raši. Novou ministerkou kultúry má byť krajská šéfka Smeru-SD v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková. Ministrom financií má zostať Peter Kažimír, ktorý sa má zároveň stať vicepremiérom. Ostatné posty Smeru-SD vo vláde majú ostať bez zmien.