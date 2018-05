SaS: Kritériá voľby ústavných sudcov potvrdzujú snahu ovládnuť ÚS SR

Kritériá nastavené tak, ako to prezentovala koalícia, povedú k tomu, že nebude možné vybrať väčšinu morálnych, korupciou neovládaných a odborne kvalifikovaných sudcov, uviedol poslanec A. Baránik.

Bratislava 23. mája (TASR) - Nové kritériá na voľbu sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR, o ktorých hovorili koaliční lídri, potvrdzujú snahu o ovládnutie Ústavného súdu a nie o jeho očistu. Myslí si to opozičná SaS.



"Všetky nové podmienky, ktoré koalícia navrhuje, teda zvýšenie vekovej hranice na minimálne 45 rokov, justičná skúška a znalosť cudzieho jazyka, jednoznačne potvrdzujú snahu o dosadenie na Ústavný súd SR sudcov harabinovského typu. Teda takých, ktorí nemajú bezpečnostnú previerku ani psychologické posúdenie ich schopností zastávať sudcovskú funkciu," uviedol poslanec Národnej rady SR za SaS Alojz Baránik.



Predpokladá, že kritériá nastavené tak, ako to prezentovala koalícia, povedú k tomu, že nebude možné vybrať "väčšinu morálnych, korupciou neovládaných a odborne kvalifikovaných sudcov Ústavného súdu SR".



Koaliční lídri hovorili o možných nových kritériách na kandidátov na ústavných sudcov po rokovaní Koaličnej rady. Podľa predstáv koalície by kandidát mohol mať minimálne 45 rokov, ovládať aspoň jeden svetový jazyk a mať absolvovanú justičnú resp. advokátsku či prokurátorskú skúšku. Kandidátov by po novom mohli poslanci voliť minimálne 76 hlasmi, v súčasnosti stačí aj menej hlasov. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) má prísť s návrhom nových pravidiel čo najskôr.



Ústavný súd SR čaká vo februári 2019 zásadná obmena, vymení sa deväť z jeho celkovo 13 sudcov. V novom zložení bude pracovať do roku 2031. Predošlá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) to označila za tému roka 2018 a už na jeho začiatku predstavila v koalícii svoj návrh zmien. Rozhovory vo vládnej trojke o tejto téme však viazli. Naplno sa rozbehli až po marcovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.