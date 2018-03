SaS: Odchod R. Krajmera z funkcie je dôležitý, ale nepostačujúci krok

SaS zároveň očakáva, že z funkcií odídu viacerí policajní dôstojníci, a to Tibor Gašpar, Peter Hraško či Milan Lučanský.

Bratislava 30. marca (TASR) - Odchod Róberta Krajmera z postu riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) je síce dôležitý, ale zďaleka nie postačujúci krok na očistenie Policajného zboru od politického zasahovania. Myslí si to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS).



Krajmer podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka neodstupuje z dôvodu, ako sám hovorí, vyvíjaného nátlaku na rodinu a prácu protikorupčnej jednotky, ale preto, že stratil dôveru verejnosti. "A pochopil, že jeho dni vo funkcii sú zrátané," skonštatoval Galko. Doplnil ho líder SaS Richard Sulík, podľa ktorého „vajatanie nového ministra vnútra Tomáša Druckera pri odvolávaní neželaných ľudí z funkcií len dokazuje jeho neslobodu pri rozhodovaní".



SaS zároveň očakáva, že z funkcií odídu viacerí policajní dôstojníci, a to Tibor Gašpar, Peter Hraško či Milan Lučanský. Strana je totiž presvedčená, že polícia sa pod ich vedením "pretvorila na represívnu organizáciu v službách Smeru-SD, ktorá sa spreneveruje svojmu poslaniu pomáhať a chrániť a ničí dôveru občanov v právny štát." Podľa SaS by sa taktiež nemalo zabudnúť ani na vyšetrenie podnikateľských aktivít Krajmerovej manželky a prepojenia na osoby s pochybnou povesťou.



Krajmer požiadal o uvoľnenie z funkcie, urobil tak "po dôkladnom zvážení a vzhľadom na neprimeraný nátlak na jeho rodinu a prácu protikorupčnej jednotky, ktorý vníma ako nedôvodný a politizujúci". Uviedol to v spoločnom stanovisku Ministerstva vnútra SR a Prezídia Policajného zboru.



Krajmer sa objavil na mieste činu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Drucker neskôr vysvetlil, že na miesto činu Krajmera poslal šéf NAKA Hraško, "lebo v čase po niekoľkých hodinách od nahlásenia vraždy vedeli policajti z médií, o koho ide a na akom článku zhruba Ján Kuciak pracoval". V médiách sa v súvislosti s Krajmerom objavili aj informácie o rôznych prepojeniach.