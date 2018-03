SaS: Odkaz Sviečkovej manifestácie je vysoko aktuálny práve dnes

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová povedala, že napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili.

Bratislava 25. marca (TASR) - Sviečková manifestácia patrí k svetlým udalostiam slovenských dejín a jej odkaz je vysoko aktuálny práve dnes, keď občania požadujú slušné Slovensko. Pri príležitosti jej 30. výročia to uviedli vedúci predstavitelia opozičnej SaS.



"Požadujú Slovensko, kde ľudské a občianske práva nie sú len neživým textom v ústave, ale normatívom konania vládnych politikov. Napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili. Je absolútne vylúčené, aby sa to podarilo ich súčasným klonom," odkázali.



Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová povedala, že napriek presile komunisti túžbu ľudí po slobode a spravodlivosti nikdy nepotlačili. "Táto tvrdo potlačená demonštrácia ľudí ešte viac prebudila až do obrovskej sily občianskeho hlasu, ktorý sa ozval v Nežnej revolúcii," dodala.



Pre poslanca NR SR Jána Budaja (OĽaNO) bol čas konania Sviečkovej manifestácie rámcovaný dvoma míľnikmi. Prvým bolo vydanie Bratislavy/nahlas, čo bola ochranárska charta, okolo ktorej vzniklo spoločenstvo aktivistov odhodlaných rozširovať priestor pravdy a slobody. "Nastoľovali množstvo požiadaviek a čelili prenasledovaniu. Občianske a ochranárske iniciatívy zohrali potom v Novembri kľúčovú rolu. Stali sa tiež rezervoárom nových politických osobností, schopných sa postaviť voči totalite," uviedol.



Zároveň Sviečková manifestácia bola podľa jeho slov prelomom v československom vývoji aj preto, že bola od augusta 1969 prvou, kedy sa občania postavili za svoje požiadavky na verejnom priestore. "Tá predošlá, v auguste 1969 skončila krvavým potlačením, lenže už nás nebili a nevraždili Rusi, ale naši. Tou demonštráciou skončila ilúzia, že za obnovenie režimu násilia a totality môžu iba okupanti. Odvtedy sa už na uliciach neuskutočnil žiaden protest, až Sviečková manifestácia," pripomenul s tým, že táto udalosť prerušila mlčanie ulice a odkliala strach.



"Preto nebolo potrebné, aby ľudia priniesli protirežimné transparenty, nebolo treba rečniť – ľudia vytrvali a priniesli symbolické svetlo do tmy. Sviečková mala teda veľký význam pre formovanie slovenskej demokratickej opozície, ale v kontexte s dovtedy mlčiacimi ulicami a námestiami ČSSR bola prelomom," myslí si.



Budaj verí, že volanie po slobode a spravodlivosti by si našlo svoju cestu aj bez Sviečkovej manifestácie. "Lenže v totalite platí dvojnásobne to, čo platí v politike aj dnes: nie je jedno, kto ako prvý zdvihne zástavu. V prípade Sviečkovej sa zástavy chopili ľudia, ktorí neskôr neustúpili a pomohli Slovensku dosiahnuť slobodu a demokraciu," dodal.



Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak označil Sviečkovú manifestáciu za prvý masový prejav túžby občanov po náboženskej slobode a občianskych právach po rokoch 1968-69. "Veľmi si vážime odvahu ľudí, ktorí napriek hrozbám a postihom prišli pokojne prejaviť svoj názor," odkázal.



Členka predsedníctva mimoparlamentného KDH a dcéra politického väzňa Eva Grey spomenula, že jej rodičom sa ušla dávka ľadovej vody a niekoľko rán obuškom. KDH preto žiada vládu, aby zabezpečila dodržiavanie politických, občianskych a náboženských slobôd všetkých ľudí na Slovensku. "Žiadame dôsledné vyšetrenie a objasnenie vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice, ako aj ochranu slobody slova pre ďalších novinárov, ktorí sú dnes súdne stíhaní za to, že si robia svoju prácu. Aby sa ľudia mohli na Slovensku cítiť bezpečne a slobodne," dodali kresťanskí demokrati.