SaS: Oligarchovia vypaľujú vlastníkov pôdy

Bratislava 25. apríla (TASR) - Oligarchovia vypaľujú vlastníkov pôdy, tvrdí to opozičná SaS na základe svedectva Daniela Štubňu, ktorý zastupuje väčšinových vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Teplá Voda.



Štubňa hovoril o prípade, v ktorom mal "výpalné" žiadať Gustáv Palider, ktorý má byť dohodárom Slovenského pozemkového fondu (SPF). Ten to mal robiť pre "svojho šéfa" Martina Kvietika zo Slavie Capital. Toho podľa Štubňu dobre poznajú aj na SPF a jeho meno vraj otvára ľuďom dvere ku generálnej riaditeľke SPF Adriane Šklíbovej.



Podpredsedníčka NRSR Lucia Ďuriš Nicholsonová pripomenula, že sa malo konať zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v poľovnom revíri Teplá Voda. "Jedným zo zvolávateľov bol SPF. Keď pán Štubňa poslal žiadosť na SPF, kontaktoval ho podľa jeho slov Gustáv Palider a prišiel s tým, že to administratívne vedia pokryť," uviedla na tlačovej konferencii.



Štubňa doplnil, že Palider je osoba od Kvietika. Mal ho informovať, že o revír má záujem ešte iná poľovná organizácia. Za vybavenie toho, že sa na zhromaždenie dostaví SPF a zahlasuje za poľovné združenie, ktoré zastupuje Štubňa, žiadal 25.000 eur. "To som odmietol," vyhlásil Štubňa.



Palider mal prísť opäť už s tým, že už nejde len o 25.000 eur, ale chcú tam dať aj polovičného spoluvlastníka. Mal sa vyhrážať, že ak Štubňa nebude súhlasiť, zariadi, aby na zhromaždenie neprišiel SPF, ktorý je spoluzvolávateľom. Pokus o vydieranie si Štubňa išiel vydiskutovať na SPF, za šéfkou Šklíbovou. K tej sa podľa vlastných slov dostal vďaka tomu, že sa odvolal na Kvietika.



Šklíbovej sa Štubňa tiež spýtal, či príde na zasadnutie. "Povedala, že dostala nejaké podnety," uviedol Štubňa. Šéfke SPF povedal, že podnetmi a zariadením neúčasti sa mu vyhrážal Palider, ak nezaplatí "výpalné". Štubňa nevie, odkiaľ podnety mohli prísť, chce sa pýtať na SPF.



"Nie je normálne, aby pani Šklíbová prijala prednostne ľudí len preto, že sa odvolali na Kvietika, ktorý je spoluzakladateľom spoločnosti Slavia Capital," vyhlásila tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.



Poukázala, že Šklíbová sa stala generálnou riaditeľkou SPF napriek tomu, že jej firmy boli v roku 2017 vyšetrované orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s eurofondmi. Pripomína, že do funkcie ju navrhla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nom. SNS).



Štubňa avizuje, že ak ho vyzvú orgány činné v trestnom konaní, podá trestné oznámenie a dodá aj dôkazy.



SPF vysvetľuje, že na plánovanom valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíre Teplá Voda, ktoré sa malo konať 24. apríla, sa nezúčastnil preto, že pred termínom zhromaždenia dostal podnety Obce Pukanec a ďalšej fyzickej osoby, ktoré spochybnili oprávnenie Daniela Štubňu konať v ich mene na zhromaždení. "SPF sa z neúčasti na valnom zhromaždení riadne ospravedlnil," uviedol hovorca Martin Kormoš.



Pri prehodnotení účasti zohľadnil SPF aj to, že v revíre je platná zmluva, ktorá ešte neskončila, preto je užívanie zabezpečené. "Ďalej fond prihliadal aj na závažné skutočnosti, ktoré uviedol sám pán Štubňa a jeho kolega na stretnutí s generálnou riaditeľkou SPF," doplnil Kormoš s tým, že podnety aj skutočnosti uvedené Štubňom treba prešetriť.



SPF sa tiež ospravedlnil za nevybavenú žiadosť o stretnutie občana 23. apríla. "Generálna riaditeľka je pripravená stretnutie zrealizovať bezodkladne," uviedol Kormoš. SPF odporúča občanom, aby sa na stretnutie ohlásili vopred a dohodli si riadny termín.



"Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka do procesu prenajímania poľovných revírov nevstupuje a ani nezastupuje žiadnych vlastníkov. O tom, kto bude poľovný revír užívať, rozhodujú vlastníci pozemkov tvoriacich poľovný revír. Rozhodnutia prijíma zhromaždenie vlastníkov a rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou počítanej z celkovej výmery poľovného revíru," reagoval hovorca rezortu Michal Feik.



Dodáva, že ten, kto má podozrenie z porušenia zákona alebo z korupcie, je zo zákona povinný sa obrátiť priamo na orgány činné v trestnom konaní. "Ak tak nevykoná, dopúšťa sa trestného činu," doplnil.