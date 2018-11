SaS: Pakt o migrácii je nebezpečný dokument, SR ho nesmie podpísať

Podľa Sulíka je totiž kľúčové, že len domáce obyvateľstvo má právo rozhodnúť, kto na jeho území bude žiť a kto nie.

Bratislava 8. novembra (TASR) - Globálny pakt OSN o migrácii je nebezpečný dokument a opozičná SaS je zásadne proti tomu, aby ho Slovensko podpísalo. Na tlačovej konferencii to vyhlásil šéf liberálov Richard Sulík s výzvou, aby dal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) pokyn ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smeru-SD) tento dokument nepodpísať.



"Zástancovia migrácie tvrdia, že migrácia tu vždy bola, je a bude. Toto je porazenecký postoj nehodný každej suverénnej vlády. Zároveň, tento výrok nie je úplný, treba ho doplniť o to, že mnohokrát sa ľudia proti migrácii bránili a často sa aj ubránili," povedal. Podľa Sulíka je totiž kľúčové, že len domáce obyvateľstvo má právo rozhodnúť, kto na jeho území bude žiť a kto nie. "Plne rozumieme obavám občanov SR z migrácie, lebo chcú, aby krajina, v ktorej žijú, patrila ich deťom a vnúčatám. K tomuto sa hlásim, preto som proti migrácii a som zásadne proti masovej migrácii," odkázal Sulík.



Na margo paktu poznamenal, že je údajne nezáväzný, ale slovo záväzok obsahuje 86-krát. "Aj keď nie je právne vymožiteľný, zakladá zvykové právo a môže slúžiť ako podklad pre právne záväzné dokumenty. Toto je tá salámová metóda," varoval.



Sulík priblížil, že podľa článku 7 globálneho paktu je to právne nezáväzný rámec spolupráce. "Ale článok 8 začína vetou, že tento globálny rámec vyjadruje náš spoločný záväzok zlepšiť spoluprácu v oblasti migrácie. Celé je to postavené na tom, že migrácia bude väčšia a my ju máme lepšie manažovať. Ani slovo o tom, že štáty majú právo sa proti migrácii brániť. V bode 16 je 23 cieľov a píše sa tam, že každý z nich obsahuje záväzok, po ktorom nasleduje celý rad opatrení a aktivít. Ak dohodu podpíšeme, vytvoríme priestor pre silný politický tlak a budeme musieť tento záväzok po politickej stránke aj naplniť," povedal s tým, že táto dohoda je tou povestnou nohou vo dverách.



Aj poslanec Martin Klus (SaS) označil za najväčší problém paktu jeho politickú záväznosť. "SaS sa preto rozhodla predložiť na najbližšiu schôdzu NR SR návrh na uznesenie, ktorým by parlament požiadal vládu, aby nepristúpila k tomuto paktu," dodal. To, že o dokumente chce na pôde parlamentu diskutovať aj koaličná SNS, liberáli vítajú a budú v tejto veci spolupracovať.



Lajčák nedávno okrem iného vyhlásil, že Globálny pakt OSN o migrácii je politický dokument, ktorý členské krajiny do ničoho nenúti a formulovanie migračnej politiky ostáva suverénnym právom každého štátu. V dokumente sa podľa jeho slov nepíše, že migrácia je ľudské právo ani to, že nie je rozdiel medzi legálnou a nelegálnou migráciou.



Premiér Pellegrini ubezpečil občanov SR, že Slovensko nijako nemení svoju pozíciu v otázke migrácie. Tvrdí, že vláda pod jeho vedením v žiadnom prípade neurobí nič, čo by mohlo akokoľvek ohroziť, či oslabiť bezpečnosť a suverenitu SR.



Na prijatí migračného paktu sa 193 členských štátov OSN dohodlo v septembri 2016. Práce na jeho texte sa začali v apríli 2017. Cieľom 34-stranového dokumentu je pomôcť lepšie organizovať migračné toky a posilniť práva migrantov. Zdôrazňuje sa v ňom nedotknuteľnosť suverenity jednotlivých krajín a ich právo na vlastnú podobu migračnej politiky.