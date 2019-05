SaS poukazuje za túžbu ľudí po zmene a zdôrazňuje potrebu vytvorenia funkčnej vlády z dnešných demokratických opozičných síl, ktorá vydrží minimálne dve volebné obdobia.

Bratislava 28. mája (TASR) - Strana Sloboda a solidarita (SaS) považuje vynucované spájanie sa strán za kontraproduktívne. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík v reakcii na výzvy na spájanie sa, ktoré odzneli od koalície Progresívne Slovensko (PS) - Spolu a prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý má založiť vlastnú stranu.



SaS poukazuje za túžbu ľudí po zmene a zdôrazňuje potrebu vytvorenia funkčnej vlády z dnešných demokratických opozičných síl, ktorá vydrží minimálne dve volebné obdobia. Strana je pripravená byť súčasťou pozitívnej zmeny po najbližších parlamentných voľbách, ale hovorí o potrebe spojenectiev na základe hodnôt. Spolupráci s hodnotovo a programovo blízkymi stranami sa nebráni.



"Vynucovanie spájania sa, ktorého sme dnes svedkami, je kontraproduktívne. Zasieva nevraživosť medzi politikmi demokratického tábora i medzi občanmi. Ak dnešné opozičné strany pod mediálnym tlakom dajú prednosť spájaniu sa bez ohľadu na hodnotovú a programovú zhodu, zadusia už v zárodku súťaž programov," uviedol Sulík. Súťaž programov je podľa neho potrebná, aby sa pre zložité problémy v spoločnosti našli tie najlepšie riešenia.



Pripomína, že koalícia PS - Spolu nevznikla na základe silnej programovej zhody, ale preto, že samostatne by sa žiadna zo strán nedostala do parlamentu. Sulík tiež poukazuje, že jeho strana dlhodobo spolupracuje so stranou OKS a v tejto spolupráci, ktorá sa osvedčila, mieni pokračovať.



Nevylučuje ani spoluprácu s inými stranami. "Ak sa na politickej scéne vyskytne ďalší subjekt, ktorý je nám programovo a hodnotovo blízky a zároveň má potenciál osloviť špecifickú vzorku voličov, sme otvorení o spolupráci s ním reálne hovoriť," doplnil Sulík. Dodáva, že jeho strana je spoľahlivou pravicovou a proeurópskou alternatívou.



O spolupráci politických subjektov hovoril v pondelok (27. 5.) predseda PS Michal Truban a líder Spolu Miroslav Beblavý. Vyzvali prezidenta Andreja Kisku, aby s nimi spolupracoval pred parlamentnými voľbami. Dosluhujúci prezident Kiska, ktorý zakladá vlastnú politickú stranu, rovnako vidí potrebu spolupráce. Spojiť by sa však podľa neho nemali len tri politické subjekty. Reagovalo aj OĽaNO, ktoré považuje akékoľvek spájanie politických subjektov za prospešné. Hnutie je otvorené rokovaniam "s kýmkoľvek z dobrej strany brehu".



O potrebe spolupráce hovorí aj mimoparlamentné KDH, ktoré však pozýva na ňu pozýva v roztrieštenom kresťansko-konzervatívnom priestore. Spoluprácu si nepredstavuje formou koalície, ale členstvom v hnutí. Potrebu spojenectva vníma aj neparlamemtná SMK. Chce ho však medzi organizáciami, ktorým záleží na rozvoji maďarskej komunity. SMK plánuje iniciovať vytvorenie spojenectva.