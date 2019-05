SaS predpokladá, že v EP bude mať dva mandáty

Ďakujeme všetkým voličom, ktorí išli voliť, zvlášť veľmi pekne ďakujeme voličom, ktorí podporili SaS. Náš realistický odhad hovoril, že získame 2 mandáty, čo sa aj stalo, reagovali zástupcovia strany.

Bratislava 26. mája (TASR) - Sloboda a solidarita (SaS) predpokladá, že v nasledujúcom volebnom období bude mať strana v Európskom parlamente (EP) dvoch zástupcov. Zároveň sa poďakovala voličom, že sa rozhodli zúčastniť sa na sobotných (25. 5.) eurovoľbách. TASR o tom v nedeľu informoval hovorca SaS Róbert Buček.



"Ďakujeme všetkým voličom, ktorí išli voliť, zvlášť veľmi pekne ďakujeme voličom, ktorí podporili SaS. Náš realistický odhad hovoril, že získame dva mandáty, čo sa aj stalo. Ale sme ďaleko od toho povedať, že toto je úspech. Výsledky si musíme zanalyzovať v prvom rade v strane a zariadiť sa podľa toho," reagovali zástupcovia strany.



Poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová (SaS) na sociálnej sieti komentovala, že by bolo vhodné zhodnotiť eurovoľby "sebakriticky". "Osemdesiat percent občanov nevolilo a tiež ich príliš mnoho riskuje budúcnosť tým, že dávajú moc do rúk pohrobkom komunistov a nacistov. My, liberálni politici, by sme zas úprimne mali povedať, že sme ľudí nepresvedčili o tom, že voľby do EP sú dôležité. Je čo meniť, je čo naprávať," uviedla.



Voľby do Európskeho parlamentu by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov.



Odhady predpokladajú, že na Slovensku v eurovoľbách volilo okolo 20 percent ľudí. V minulých voľbách, ktoré sa konali pred piatimi rokmi, volilo 13 percent. Oficiálne výsledky volieb do EP zverejnia v nedeľu o 23.00 h. Priebežné výsledky zverejňované nebudú. Slovensko si volilo 14 europoslancov.