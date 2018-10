SaS: Preferujeme celoročné zachovanie letného času

Posledná zmena na letný čas má prebehnúť 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času 27. októbra 2019.

Bratislava 29. októbra (TASR) - Opozičná SaS preferuje, aby po zrušení striedania času ostal na Slovensku letný čas, ale bude záležať aj od zvoleného časového pásma okolitých krajín. Uviedol to líder strany Richard Sulík s odkazom na celoeurópsky prieskum verejnej mienky, podľa ktorého sa pre zachovanie letného času vyslovilo 56 percent respondentov.



"SaS víta otvorenie otázky povinného striedania času a návrh Európskej komisie na vrátenie tohto rozhodnutia do rúk členským štátom považuje za pozitívny krok zo strany Komisie, ktorá týmto rozhodnutím vypočula hlas verejnosti. Avšak rozhodnutie o tom, ktorý čas si ponecháme, nepatrí do právomocí EÚ. Po odhlasovaní príslušnej smernice na európskej úrovni sa iba zruší striedanie času, ale rozhodnutie o celoročnom časovom pásme ostáva v rukách Slovenskej republiky," upozorňujú liberáli s tým, že Slovensko by malo sledovať postoj okolitých krajín V4, Rakúska či Nemecka, ale aj vypočuť pripomienky občanov.



Návrh Komisie teraz poputuje na pripomienkovanie a schválenie Európskemu parlamentu a Rade, pričom celý proces schvaľovania môže trvať niekoľko mesiacov. Sulík sa stal v Európskom parlamente tieňovým spravodajcom tohto návrhu vo vedľajšom výbore a bude tak súčasťou rokovaní o harmonograme a detailoch zrušenia striedania času.



Posledná povinná zmena na letný čas by mala prebehnúť v nedeľu 31. marca 2019. Po tomto dátume by členské štáty, ktoré by chceli trvalo zaviesť zimný čas, mohli vykonať poslednú sezónnu zmenu času v nedeľu 27. októbra 2019. Po tomto dátume by už sezónna zmena času viac nebola možná. Tento harmonogram je podmienený tým, že Európsky parlament a Rada prijmú návrh Komisie najneskôr do marca 2019.