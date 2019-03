SaS: Premiér vyriešil meškanie tunela Višňové tým, že situáciu zhoršil

Liberáli podotkli, že tunel Višňové sa začal stavať v roku 1998.

Bratislava 1. marca (TASR) – Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) a on osobne vyriešili meškanie tunela Višňové tým, že celú situáciu ešte zhoršil. Tvrdí to v stanovisku opozičná strana SaS s tým, že cesta k dostavbe tohto diaľničného úseku nevedie cez súdne spory, ale cez pochopenie príčin meškania a ich následné odstránenie.



Namiesto stavbárskych prác v súčasnosti podľa poslanca za SaS Miroslava Ivana pracujú advokáti na príprave sporu, v ktorom medzi taliansko-slovenským konzorciom Salini Impregilo a Dúha a Slovenskou republikou pôjde o milióny. "Bol to premiér Peter Pellegrini, ktorý bez znalosti detailných príčin meškania urážlivými slovami vyháňal konzorcium zo stavby. A bola to Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá problémy neriešila v čase, keď vznikali," myslí si Ivan.



Liberáli podotkli, že tunel Višňové sa začal stavať v roku 1998. "Odvtedy prešlo 20 rokov a krajina je bez dôležitého tunela, ktorý by pomohol doprave, bezpečnosti i životnému prostrediu. Dôrazne žiadame premiéra Pellegriniho a ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby konečne začali s konzorciom seriózne rokovať," zdôraznila podpredsedníčka SaS Jana Kiššová. Najrýchlejšia a najlacnejšia cesta k dostavbe tunela Višňové vedie podľa SaS cez pochopenie príčin meškania a ich následné odstránenie, nie cez súdne spory.



Rezort dopravy budúci týždeň predloží na rokovanie vlády materiál o riešení úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Riešenie situácie na tomto úseku stavby odobrila aj Európska únia (EÚ). Uviedol to v stredu (27. 2.) pred rokovaním vlády minister dopravy s tým, že k podrobnostiam sa zatiaľ vyjadrovať nemôže.