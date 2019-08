SaS projekt reformy slovenských nemocníc nepodporí

Návrh zákona o reforme slovenských nemocníc, tzv. stratifikácia, má po medzirezortnom pripomienkovom konaní 99 pripomienok, z toho 43 zásadných.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Opozičná strana SaS za ústavný zákon o reforme slovenských nemocníc, tzv. stratifikácii, hlasovať nebude."Ak nejaká pozitívna zmena príde, tak až na základe rozhodnutia budúcej vlády," uviedla v stredu členka Výboru pre zdravotníctvo Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS).



"Strana SaS za tento ústavný zákon ani pri najlepšej vôli nemôže hlasovať, lebo je to vecne nezmysel a, navyše, prznenie našej i beztak ťažko skúšanej ústavnosti," mienia predstavitelia strany.



Sulíkovci tak dali za pravdu aj ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej (nominantka Smeru-SD). Tá ešte v utorok (13. 8.) spolu s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) priznala, že sa ešte uvažuje o tom, akým spôsobom sa bude realizovať jedna z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva. To, aby stratifikácia mala formu ústavného zákona, ešte v júni žiadal od Kalavskej predseda koaličnej strany Smer-SD Robert Fico.



Ministerka zdravotníctva v nasledujúcich dňoch podľa slov premiéra pripraví rôzne varianty. "Pre mňa je dôležitý výsledok a nie forma. Je to potrebné. Ja sa nechcem dať zastaviť a ani odborníkov a ľudí, ktorí tomu venovali čas, aby sa táto potrebná a žiadaná reforma, a dokonca akceptovaná aj odborníkmi, zastavila na tom, že sa z toho chce robiť politika. Nechajte už na nás, aby sme to vymysleli," povedal Pellegrini.



Návrh zákona o reforme slovenských nemocníc, tzv. stratifikácia, má po medzirezortnom pripomienkovom konaní 99 pripomienok, z toho 43 zásadných. Ústavný zákon o nároku na kvalitu, bezpečnosť, miestnu a časovú dostupnosť zdravotnej starostlivosti legislatívne predložila ministerka zdravotníctva 29. júla. Zásadné pripomienky mali najmä odborové združenia, ale aj Ministerstvo spravodlivosti SR.