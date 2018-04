SaS: Rezort obrany by mal povedať celú pravdu o skúškach vozidla 8x8

Ministerstvo informovalo, že v týchto dňoch vojaci a špecialisti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie ukončili praktickú časť vojenských skúšok prototypu bojového obrneného vozidla 8x8.

Bratislava 28. apríla (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR pod vedením Petra Gajdoša (SNS) by malo podľa liberálov povedať celú pravdu o skúškach prototypu bojového obrneného vozidla 8x8, ktoré rezort označuje za výsledok spoločného slovensko-fínskeho rozvoja. Tvrdí to podpredseda SaS Ľubomír Galko v reakcii na informácie o ukončení praktickej časti vojenských skúšok tohto prototypu.



"Ministerstvo dnes oslavuje úspech, ale pred verejnosťou zamlčiava, že pri jednom z testov na konci roka 2017 slovenské zbraňové systémy pod označením TURRA významne zlyhali," povedal Galko. Liberáli očakávajú, že táto informácia bude súčasťou správy, ktorú rezort obrany pripravuje pre vládu. "Rovnako by ministerstvo malo predstaviť vláde, a teda aj verejnosti, detailnú analýzu predajnosti týchto bojových vozidiel aj mimo Slovenska, a to za ceny, ktoré urobia tento projekt ziskovým," dodal Galko.



Ministerstvo v sobotu informovalo, že v týchto dňoch vojaci Ozbrojených síl SR a špecialisti Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie ukončili praktickú časť vojenských skúšok prototypu bojového obrneného vozidla 8x8. V najbližšom období by sa mali získané údaje z testov vyhodnocovať a analyzovať, aby sa vytvoril komplexný obraz o operačných a taktických parametroch vozidla. Výsledky budú spracované do materiálu, ktorý následne minister obrany Peter Gajdoš predloží vláde aj s návrhom riešenia ďalšieho postupu.