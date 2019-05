SaS rokovala s koalíciou o ÚS, stretnúť sa majú opäť okolo obeda

Rokovania sú o tom, ktorí kandidáti by boli prijateľní pre koalíciu aj opozíciu. My máme predstavu, kto sú tí vhodní uchádzači, ktorí by mohli byť zvolení za kandidátov, uviedol Alojz Baránik.

Bratislava 21. mája (TASR) - Koalícia rokovala o kandidátoch na ústavných sudcov s opozičnou SaS. Na pondelkovom (20. 5.) stretnutí sa dohodli na opätovnom rokovaní po zasadnutí jednotlivých klubov. Stretnúť by sa mali opäť v utorok okolo obeda. Ako pre TASR povedala poslankyňa Národnej rady (NR) SR Natália Blahová (SaS), na utorkovom stretnutí by mal byť aj Ján Marosz ako zástupca klubu OĽaNO.



„Vyjasnili sme si vzájomné stanoviská a dohodli sme sa, že v utorok na obed sa po rokovaniach jednotlivých poslaneckých klubov spolu opäť stretneme a povieme si, ako ďalej,“ priblížila Blahová.



SaS na pondelkovom rokovaní reprezentoval okrem Blahovej aj člen ústavnoprávneho výboru Ondrej Dostál. Za Smer-SD sa zúčastnil podpredseda parlamentu Martin Glváč, za SNS predseda poslaneckého klubu Tibor Bernaťák a za Most-Híd predseda klubu Tibor Bastrnák.



„Rokovania sú o tom, ktorí kandidáti by boli prijateľní pre koalíciu aj opozíciu. My máme predstavu, kto sú tí vhodní uchádzači, ktorí by mohli byť zvolení za kandidátov,“ uviedol poslanec Alojz Baránik. Tvrdí, že SaS opäť pristúpi k voľbe zodpovedne a spraví všetko pre to, aby bol Ústavný súd po najbližšej voľbe plne funkčný.



Kandidátov by malo plénum voliť v podvečer rokovacieho dňa. Koalícia ešte neoznámila svoju dohodu, mala by sa zísť Koaličná rada. Koaliční lídri už deklarovali záujem zvoliť čo najviac kandidátov, o funkciu sa ich uchádza 24.