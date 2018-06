SaS rozhodnutie o podpore R. Mistríka odložila na koniec júna

Robert Mistrík, ktorý je bývalým členom SaS, oznámil kandidatúru na sociálnej sieti s tým, že o post hlavy štátu sa chce uchádzať ako nestraník.

Bratislava 9. júna (TASR) - Opozičná SaS odložila rozhodnutie o podpore prezidentského kandidáta Roberta Mistríka na koniec júna (25.6.). Pôvodne sa touto otázkou mala zaoberať Republiková rada ešte v máji, prednosť však dostali iné veci. Pre TASR to uviedol líder strany Richard Sulík.



On sám bude na zasadnutí Republikovej rady za to, aby SaS Mistríka podporila. Podobne sa vyjadril aj podpredseda strany Ľubomír Galko. "Budem presadzovať, aby strana podporila Mistríka a nehľadala nikoho iného. Myslím si, že by veľmi dobre reprezentoval SR doma aj v zahraničí. Je to bezúhonný človek so silným životným príbehom a veľkým zmyslom pre spravodlivosť," uzavrel Galko.



Mistrík, ktorý je bývalým členom SaS, oznámil kandidatúru na sociálnej sieti s tým, že o post hlavy štátu sa chce uchádzať ako nestraník. "Po oznámení prezidenta Andreja Kisku som rozhodnutý uchádzať sa v roku 2019 o post prezidenta Slovenskej republiky ako nestranícky kandidát. V tejto dôležitej dobe cítim potrebu pokračovať v boji o charakter štátu a za európske hodnoty. Podrobnosti o kandidatúre oznámim v priebehu júna," uviedol.