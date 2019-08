SaS sa chce M. Lučanského pýtať na lustrácie na výbore NR SR

V kauze lustrácie Jána Kuciaka a ďalších novinárov je vedené trestné stíhanie pre prečin zneužívania právomocí verejného činiteľa a prečin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.

Bratislava 13. augusta (TASR) - SaS sa chce na lustrácie novinárov pýtať policajného prezidenta Milana Lučanského na parlamentnom brannobezpečnostnom výbore. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS).



"Otvárajú sa otázky, čo všetko policajné orgány zaznamenávajú o súkromí občanov a či to robia na zákonnom základe," tvrdí podpredseda SaS Ľubomír Galko. Poukázal na to, že informácie získané lustráciou sa mohli dostať k podnikateľovi Marianovi K., ktorý je obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Podnikateľ podľa jeho slov mohol informácie využiť na kompromitovanie či zastrašovanie novinárov.



"Na brannobezpečnostnom výbore budeme tieto informácie žiadať od policajného prezidenta Milana Lučanského," doplnil Laurenčík s tým, že každý občan má právo na súkromie a štátne orgány môžu konať len na základe zákona.



V kauze lustrácie Jána Kuciaka a ďalších novinárov je vedené trestné stíhanie pre prečin zneužívania právomocí verejného činiteľa a prečin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite inšpekcie ministerstva vnútra.



Začiatkom marca v kauze vypovedal na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Predmetom výsluchu mali byť tvrdenia bývalého šéfa finančnej spravodajskej jednotky NAKA Pavla Vorobjova, že na lustrovanie Kuciaka mal dať v roku 2017 pokyn Gašpar. Ten vo svojej výpovedi označil Vorobjovove tvrdenia za nepravdivé. Tvrdí, že lustrácia súvisela s kauzou Rybanič.



Filip Rybanič bol asistent poslanca NR SR Jozefa Rajtára (SaS). Ako zamestnanec komerčnej banky prenikol do účtu vtedajšieho šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Údaje z účtu sa potom objavili v niektorých médiách. Podobné aktivity vyvíjal smerom k bankovým účtom exministra financií za Smer-SD Jána Počiatka, odsúdeného podnikateľa Ladislava B., a napokon aj v kauze televíznych zmeniek obžalovaného podnikateľa Mariana K.