SaS: Slovensko dokáže prichýliť sýrske siroty

Predseda vlády Peter Pellegrini sa vyjadril, že Slovensko nebude nesolidárne a v prípade potreby by sa o tieto deti vedelo postarať.

Bratislava 1. októbra (TASR) - Slovensko je dostatočne bohatá krajina po materiálnej aj citovej stránke na to, aby prijalo sýrske siroty umiestnené v Grécku. Myslia si to predstavitelia opozičnej SaS Richard Sulík, Ľubomír Galko a Jana Kiššová.



„Kresťanské a humanistické tradície, ktoré sú základom našej kultúry, jednoznačne hovoria v prospech toho, aby sme sa neodvracali od utrpenia iných a podali im pomocnú ruku, zvlášť, keď sú to deti-siroty,“ uviedli liberáli s tým, že Slovensko má potenciál prichýliť niekoľko desiatok sýrskych detí, ktoré v občianskej vojne stratili oboch rodičov a vytvoriť im náhradný domov.



Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) sa vyjadril, že Slovensko nebude nesolidárne a v prípade potreby by sa o tieto deti vedelo postarať. "Ale nemôžeme sa o ne postarať v zariadeniach pre utečencov. Ak tu máme prijať zúbožené deti - siroty, tak asi budú musieť byť umiestnené do detských domovov. Nemali by sme v prípade malých detí dopustiť, aby žili v zlých podmienkach," zdôraznil cez víkend v RTVS premiér s tým, že treba čas na posúdenie možností a kapacít.



Predseda vlády opakovane odmietol povinné kvóty. O tom, koho Slovensko prijme, si rozhodne podľa premiéra samo s tým, že Slovensko má svoju suverénnu zahraničnú politiku, na jej čele je skúsený diplomat a ten podľa Pellegriniho vie dobre zvážiť, čo by Slovensko malo urobiť.