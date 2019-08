SaS: Slovensko nie je pripravené na nasledujúce ekonomické ochladenie

Vyjadrila sa poslankyňa Jana Kiššová.

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovensko nie je pripravené na spomalenie ekonomického rastu. Tvrdí to opozičná strana SaS po tom, čo slovenská ekonomika podľa štatistík v druhom polroku vzrástla medziročne o 1,9 %.



"Problémom Slovenska je, že na prichádzajúce ekonomické ochladenie, ktoré môže prerásť do recesie, nie je vôbec pripravené. Naopak, vláda nerobí nič pre zlepšenie podnikateľského prostredia a na úrovni fiškálnej politiky devastuje aj verejné financie výdavkami, ktoré nepôsobia anticyklicky, teda proti kríze, ale ešte ju prehĺbia," uviedla v stanovisku pre médiá podpredsedníčka SaS a predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová.



Ak by tejto vláde podľa SaS záležalo na budúcnosti Slovenska, jeho dobrej odolnosti čeliť krízam, tak by sa podľa europoslanca a tímlídra SaS pre verejné financie Eugena Jurzycu "vo zvyšku volebného obdobia zdržala v hospodárskej politike rozhodnutí, ktoré nie sú podložené odbornými analýzami, ale len krátkozrakým politickým marketingom".



"Strana SaS na prichádzajúce spomalenie ekonomického rastu a potrebu prispôsobiť sa mu upozorňuje pri každej príležitosti, keď zo strany vlády prichádzajú návrhy, ktorých vplyvy na ekonomiku ešte viac zhoršia," dodala Kiššová.