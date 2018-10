SaS: Slovensko potrebuje ozajstný ÚS SR, nie pokračovanie dnešného

Premiér podľa neho tiež chce, aby predseda strany Smer-SD Robert Fico mohol aj naďalej bývať v Bonaparte.

Bratislava 27. októbra (TASR) - Slovensko potrebuje ozajstný Ústavný súd (ÚS) SR, a nie pokračovanie toho dnešného. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS). Reaguje tak na sobotné vyjadrenie premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý pripustil, že jedným z riešení na zabránenie znefunkčnenia ústavného súdu je predĺženie mandátu ústavných sudcov.



"Ak premiér Peter Pellegrini navrhuje, aby Ústavný súd SR pokračoval, chce, aby sa na Slovensku pokračovalo v popieraní základných hodnôt západnej civilizácie. Aby nám naďalej vládli bratislavské, nitrianske, prešovské a iné mafie," skonštatoval Baránik. Premiér tým podľa neho tiež chce, aby predseda strany Smer-SD Robert Fico mohol aj naďalej bývať v Bonaparte a "aby súdy, prokuratúra a polícia slúžili na zachovanie tohto systému, a nie pre blaho všetkých Slovákov".



Predseda vlády SR Pellegrini v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy pripustil predĺženie mandátu ústavných sudcov ako jedno z riešení na zabránenie znefunkčnenia ÚS SR. "Budeme pozorne sledovať vývoj v Národnej rade a ak sa v parlamente nepodarí zvoliť sudcov, budeme musieť prísť s mimoriadnym opatrením," uviedol Pellegrini. "Ak to bude nevyhnutné, budeme musieť požiadať parlament, aby zmenil funkčné obdobie sudcov tak, že budú mať mandát až do zvolenia nových," uviedol. Zdôraznil, že ÚS ako najvyšší orgán krajiny v oblasti ústavnosti a práva nesmie ostať paralyzovaný v dôsledku nedostatočného počtu sudcov.