SaS:Sme najlepšie pripravenou stranou na prevzatie zodpovednosti za SR

Sulík tvrdí, že Slovensko vie byť v relatívne krátkom čase úžasnou krajinou pre život.

Bratislava 5. apríla (TASR) - Strana SaS má jasnú víziu, čo chce so Slovenskom spraviť a má schopných a čestných ľudí, ktorí to dokážu zrealizovať. SaS je preto najlepšie pripravenou stranou na to, aby prevzala zodpovednosť za krajinu. Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda SaS Richard Sulík. Liberáli tu predstavili poslednú z ôsmich plánovaných reforiem pod názvom Štíhly štát s podtitulom Efektívna štátna správa.



Poslanec SaS Jozef Rajtár pripomenul, ako sme nedávno videli premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) osobne sedieť na daňovom úrade, kde na papieri priniesol svoje daňové priznanie napriek tomu, že štát už mal byť zdigitalizovaný a priznanie sa malo podávať elektronicky. "Nový vicepremiér pre informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) zase hovoril o tom, ako sa pasuje so stránkou Slovensko.sk a nepodarilo sa mu cez ňu vybaviť nič," povedal Rajtár.



Opozičný poslanec preto tvrdí, že IT projekty štátu sú neefektívne, nefungujú a stoja veľa. "Preto máme pripravenú reformu Štíhly štát," vyhlásil. Reforma podľa jeho slov obsahuje dôsledné uplatňovanie konceptu Hodnota za peniaze, zmeny v elektronizácii štátnej správy tak, aby priniesli lepšie a lacnejšie elektronické služby štátu a napokon transparentné verejné obstarávanie.



Sulík tvrdí, že Slovensko vie byť v relatívne krátkom čase úžasnou krajinou pre život. "Preto chceme naše priority realizovať, preto sme ku každej z ôsmich priorít vypracovali reformné diela," dodal.