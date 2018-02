SaS: Štát po kontaminácii podzemnej vody zlyhal

SaS pravdepodobne už na najbližšiu schôdzu NR SR predloží nový zákon o chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ktorý nahradí dodnes platné nariadenie z roku 1978.

Bratislava 2. februára (TASR) - Štátne orgány po odhalení kontaminácie podzemných vôd na Žitnom ostrove fatálne zlyhali a zanedbali svoje povinnosti. Ministerstvá životného prostredia a zdravotníctva by preto mali okamžite konať. Vyzývajú ich na to predstavitelia opozičnej SaS Anna Zemanová a Ľubomír Galko.



"Pred Vianocami 2017 Úrad verejného zdravotníctva zakázal pitie a používanie pitnej vody z vodovodu v niektorých obciach na Žitnom ostrove pre vysoké hodnoty pesticídu atrazín, čo je od roku 2005 zakázaná látka. Sadla som si s geológmi a pátrali sme po príčinách. Buď išlo o úmyselné znečistenie, alebo sa tam atrazín dostal cez podzemné vody," povedala Zemanová.



Z verejne dostupných zdrojov, z monitorovacích sietí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), zistila, že v tejto lokalite bol atrazín prvý raz nameraný v roku 2009, a to v Kvetoslavove. V ďalších rokoch bol potvrdený aj v iných obciach. Západoslovenská vodárenská spoločnosť však zasiahla až v novembri 2017. "Je možné, že ľudia pili kontaminovanú vodu oveľa dlhšie," pripustila opozičná poslankyňa s tým, že občania už majú pitnú vodu, ale nie z dôvodu odstránenia atrazínu, ale pre namontovanie filtrov. V Blatnom na Ostrove filter zatiaľ nie je.



Ako tvrdí Zemanová, informácie boli, ale nikto nekonal. "Dátami disponovalo aj ministerstvo životného prostredia, nekonal ani rezort zdravotníctva. Je to fatálne zlyhanie. Preto vyzývam príslušné rezorty, aby prijali okamžité opatrenia. Musíme poznať aktuálnu plošnú snímku kvality podzemných vôd, čo sa dá urobiť do dvoch mesiacov cez príkaz ministra životného prostredia," odkázala Zemanová.



Zároveň SaS pravdepodobne už na najbližšiu schôdzu NR SR predloží nový zákon o chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, ktorý nahradí dodnes platné nariadenie z roku 1978. Nový zákon má zamedziť tomu, aby sa nestalo, že existujú zistenia o kontaminácii, ale nekoná sa.



Galko upozornil, že aj Ústava SR hovorí, že každý má právo na priaznivé životné prostredie, každý je povinný ho zveľaďovať a nesmie ho poškodzovať. "Jedna vec sú ústavné proklamácie a druhá reálna prax. Máme podozrenie, že štátne orgány zanedbali svoje povinnosti," dodal.