SaS: Vítame odklad brexitu, každý deň Británie v EÚ je dobrý pre SR

Lídri Európskej únie a Británie sa na mimoriadnom samite v Bruseli dohodli, že Spojené kráľovstvo môže odložiť brexit do 31. októbra.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Strana SaS víta rozhodnutie európskych lídrov o posunutí termínu brexitu na 31. októbra. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Martin Klus.



"Vítame rozhodnutie čiastočne vyhovieť požiadavke Theresy Mayovej a posunúť termín brexitu na 31. októbra s možnosťou flexibilného odchodu," uviedol s tým, že podľa jeho názoru nemusí ísť o posledný odklad. Každý deň Veľkej Británie v Európskej únii (EÚ) je podľa Klusa dobrou správou pre Slovensko.



"Každý deň Veľkej Británie v EÚ umožňuje našim občanom naplno využívať všetky slobody EÚ a rozširuje priestor pre členské krajiny pripraviť sa na odchod Veľkej Británie," doplnila predsedníčka klubu SaS Natália Blahová. Poukázala aj na sociálne zabezpečenie občanov, čo by pri tvrdom brexite bolo podľa nej ohrozené.



Klus dodal, že je tu viac otvorených otázok okolo brexitu. Chce ich položiť v parlamente na mimoriadnom výbore pre európske záležitosti budúcu stredu (17. 4.) ráno. Hovoriť chce napríklad o tom, či napokon Británia naozaj odíde, či sa nebude konať v Británii ďalšie referendum, ale aj o eurovoľbách, do ktorých sa má Británia zapojiť, ak v čase ich konania sa bude členom EÚ.



Británia pri odklade však dostala podmienky. Napríklad, že ak bude v čase eurovolieb ešte členom Únie, musí hlasovanie usporiadať aj ona. Ďalšou podmienkou je, že dohodu o brexite nie je možné otvoriť a znovu prerokovávať, možné sú iba politické vyhlásenia v zmysle nejakých záruk a v duchu dohody.



Pôvodne mali Briti Úniu opustiť 29. marca. Odklady si vyžiadala britská premiérka Theresa Mayová preto, lebo sa jej nedarí presadiť dohodu v britskom parlamente.