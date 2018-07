Strana upozorňuje, že vietnamská vláda nebola schopná poskytnúť vyčerpávajúce informácie, akou inou cestou, ak nie aj s pomocou slovenského špeciálu, sa podnikateľ dostal do Vietnamu z Európy.

Bratislava 19. júla (TASR) - Opozičná SaS žiada samostatné vyšetrovanie únosu vietnamského manažéra Trinh Xuan Thanha. Dôvodom je priznanie obžalovaného Longa N. H., že sa zúčastnil na únose tohto Vietnamca, čo podľa liberálov zreálňuje verziu jeho transportu do Vietnamu cez slovenské územie.



SaS pripomína, že za stále nevyjasnených okolností ministerstvo vnútra ešte pod vedením Roberta Kaliňáka (Smer-SD) poskytlo vietnamskej delegácii vládne lietadlo, ktoré ju v júli minulého roka prepravilo do Moskvy. "Žiadame preto Generálnu prokuratúru SR, aby začala samostatné vyšetrovanie tohto prípadu na slovenskom území, lebo je možné, že na palube vládneho špeciálu sa nachádzal unesený Trinh Xuan Thanh, a to s vedomím zástupcov Slovenskej republiky vrátane vtedajšieho ministra Kaliňáka," povedal podpredseda SaS Ľubomír Galko. Podľa jeho slov je podozrenie umocnené aj tým, že z bratislavského letiska boli zničené kamerové záznamy napriek tomu, že slovenská strana už musela vedieť o vyšetrovaní únosu nemeckými orgánmi.



Opozičná strana upozorňuje, že vietnamská vláda nebola doteraz schopná poskytnúť vyčerpávajúce informácie, akou inou cestou, ak nie aj s pomocou slovenského špeciálu, sa podnikateľ dostal do Vietnamu z Európy. "Očakávame, že účinnú pomoc slovenským vyšetrovateľom poskytne aj Slovenská informačná služba a Úrad na ochranu ústavných činiteľov, pretože je vylúčené, že pobyt delegácie z komunistického Vietnamu na Slovensku prebiehal mimo ich záujmu," dodal Galko.



Muž podozrivý z účasti na minuloročnom únose vietnamského manažéra v Berlíne sa priznal, že na akcii spolupracoval s vietnamskou tajnou službou. Obžalovaný Long N. H. bol do Nemecka vydaný vlani v auguste z Česka, kde má trvalý pobyt. Manažér Trinh Xuan Thanh, ktorý sa po únose objavil vo Vietname, bol medzitým dvakrát odsúdený na doživotie.



Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) pred časom uviedla, že unesený vietnamský občan sa nenachádzal na Slovensku, nenachádzal sa ani v lietadle národnej letky, a teda ani neprešiel územím Slovenska. Tieto informácie podľa šéfky rezortu vnútra potvrdila vietnamská strana. "Od vietnamskej vlády sme dostali oficiálne stanovisko, takže ho nebudeme spochybňovať," odpovedala na otázku, či odpovedi Vietnamu verí.



Zároveň uistila, že pri lete vládnym špeciálom zapožičaným vietnamskej delegácii z Prahy do Bratislavy aj z Bratislavy do Moskvy prešli všetci jej členovia riadnou schengenskou výstupnou pasovou kontrolou, všetci mali diplomatické pasy a nikto nenastupoval na palubu lietadla spútaný ani pod hrozbou násilia. Vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar vysvetlil, že podľa jeho terajších informácií Nemci nevložili do systémov na pátranie po nezvestných, hľadaných a iných osobách žiadne informácie o únose Vietnamca. "Z čoho slovenská strana mala vedieť, že nejaký problém sa stal?" opýtal sa.