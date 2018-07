SaS: Výzva SNS k neúčasti ombudsmanky na Pride je spiatočníctvom

Povinnosťou ombudsmana je podľa SaS zasadzovať sa o to, aby ľudské a občianske práva v našej krajine platili pre každého bez rozdielu.

Bratislava 2. júla (TASR) - Výzva Slovenskej národnej strany (SNS) smerom k neúčasti verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej (nominantka Mosta-Híd) na Dúhovom Pride je podľa strany SaS vrcholom spiatočníctva. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.



"Klasickú rodinu nemôže rozložiť to, že budú mať občania s homosexuálnou orientáciou rovnaké práva ako heterosexuáli. Reálnym ohrozením klasickej rodiny je alkoholizmus, domáce násilie, nevera a netolerancia," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová. Ako pokračovala, "denno-denne sa práve pre tieto dôvody rozpadajú manželstvá na Slovensku, ale na ne SNS tak vehementne neupozorňuje. Uchyľuje sa k lacnej ideológii nenávisti, ktorá stavia na predsudkoch a dajú sa ňou prekrývať vlastné zlodejstvá v politike".



SaS očakáva, že koaličné strany Smer-SD a Most-Híd sa od tohto podlého marketingu SNS dištancujú. Jasné stanovisko v tejto veci liberáli očakávajú od slovenského premiéra Petra Pellegriniho, ktorý je podľa nich známy svojím tolerantným postojom k sexuálnym menšinám.



Poslanci strany SaS na septembrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predložia návrh zákona pre partnerov rovnakého pohlavia, ktorý bude obsahovať možnosť dedenia a rešpektovania ich vzťahu pri ochorení jedného z nich.



Povinnosťou ombudsmana je podľa SaS zasadzovať sa o to, aby ľudské a občianske práva v našej krajine platili pre každého bez rozdielu.



Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová nevidí dôvod, prečo by nemala aj tento rok podporiť Dúhový Pride. SNS sa zase nepáči, ak pochody, ako je Dúhový Pride, podporujú štátne orgány. Strana by na podujatí nerada videla osoby ako verejnú ochrankyňu práv Patakyovú a zástupcov jej úradu.



Pochod za práva LGBTI ľudí sa bude konať na Hviezdoslavovom námestí. Uskutoční sa aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018, individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis.