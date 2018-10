SaS vyzýva M. Lajčáka na odvolanie vietnamského veľvyslanca

Bratislava 19. októbra (TASR) - Strana SaS vyzýva ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nom. Smeru-SD), aby znížil zastúpenie Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku na nižšiu diplomatickú úroveň, akou je prítomnosť veľvyslanca. Uvádza to vo svojom stanovisku.



"Vietnamská vláda hrubo zneužila Slovensko pri únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha tým, že využila na jeho prepravu naše územie a nakoniec aj slovenský vládny špeciál. Hoci vietnamská vláda nedokáže vysvetliť, ako sa Trinh Xuan Thanh dostal z Nemecka do Vietnamu, prostredníctvom svojho veľvyslanca systematicky zavádza slovenskú vládu aj verejnosť, pretože odmieta za únos prevziať zodpovednosť," povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Martin Klus.



Svedectvo vysokých predstaviteľov Vietnamu by podľa SaS pomohlo orgánom činným v trestnom konaní na Slovensku vyvrátiť alebo potvrdiť podozrenia, že na únose Thanha vedome spolupracovali vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák, jeho štátna tajomníčka Denisa Saková (obaja Smer-SD) a šéf protokolu ministerstva Radovan Čulák.