SaS vyzýva OĽaNO a Sme rodina, aby nepodporili dôchodkový strop

Bratislava 23. októbra (TASR) - Opozičná strana SaS vyzýva hnutia Sme rodina a OĽaNO, aby sa nespájali so stranou Smer-SD a pri hlasovaní za ústavné zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov.



Parlament má o ústavnom návrhu Smeru-SD rozhodnúť v utorok o 11. hodine. "Chceme pred hlasovaním naposledy vystríhať hnutia OĽaNO a Sme rodina pred spojenectvom so stranou Smer-SD, pretože jediným cieľom tejto škodlivej normy je vraziť klin do opozície," uviedla v stanovisku pre médiá podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.



Liberáli sú presvedčení, že tento návrh poškodí ekonomiku. "Ústavné zastropovanie dôchodkov uškodí Slovensku a nemá ani podporu odbornej verejnosti, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií, ba ani všetkých koaličných politikov," tvrdí poslanec SaS Eugen Jurzyca.



Ústavné zastropovanie dôchodkov je podľa experta SaS na odvodový bonus a dôchodky Petra Cmoreja prejavom arogancie voči budúcim generáciám, ktoré budú niesť reálne dôsledky dnešných populistických rozhodnutí. "Podporou tohto návrhu a spojenectvom so Smerom-SD Roberta Fica, hnutia OĽaNO a Sme rodina dajú najavo, že viac ako na zdravom rozume a ekonomickej zodpovednosti voči občanom Slovenskej republiky im záleží na politickom marketingu a krátkodobej popularite," tvrdia liberáli. Tiež majú obavu, že takýto prístup sťaží spoluprácu aj po parlamentných voľbách. "Tie by mali priniesť zásadnú zmenu v štýle vládnutia vrátane hospodárskej politiky," dodali predstavitelia SaS.