SaS: Vyzývame A. Danka, aby do týždňa zverejnil svoju rigoróznu prácu

Bratislava 26. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) má do piatka 2. novembra čas, aby zverejnil svoju rigoróznu prácu, vďaka ktorej získal v roku 2000 titul JUDr., a očistil tak svoje meno. Ak to v tomto termíne neurobí, na pôde NR SR bude čeliť opozičnému pokusu o odvolanie. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásila podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) s tým, že potrebné podpisy na iniciovanie schôdze sú už zozbierané. Pridali ich aj poslanci OĽaNO, Sme rodina a nezaradení okolo Miroslava Beblavého a Martina Poliačika.povedala Ďuriš Nicholsonová.Podľa šéfa SaS Richarda Sulíka sú vážne podozrenia, že Danko používa titul JUDr., aj keď naň nemá nárok.myslí si Sulík.Zároveň aj on považuje hlásenie sa Danka k centralizácii moci za nebezpečné.dodal Sulík.Andrej Danko na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) vyštudoval a získal titul Mgr., doktorský titul získal na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Svoju rigoróznu prácu sprístupnil len okruhu oprávnených osôb. Podľa medializovaných informácií vznikli práce s rovnakým názvom a témou. Jedna z nich v roku 1999, teda o rok skôr, na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave. Vedenie UMB vyzvalo Danka na zverejnenie jeho rigoróznej práce, ten odkázal, že dokument nie je utajený a kompetentní majú k nemu prístUP.