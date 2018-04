SaS: Vyzývame P. Pellegriniho, aby odvolal T. Gašpara z funkcie

Odporúčame aj: Policajný prezident Tibor Gašpar ostáva vo funkcii

Bratislava 17. apríla (TASR) - Najsilnejšia opozičná strana SaS vyzýva premiéra a dočasného ministra vnútra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby odvolal policajného prezidenta Tibora Gašpara z funkcie. Ak to neurobí, na Slovensku prevládne názor, že na čele vlády stojí ďalší vazal organizovaného zločinu, ktorý nemôže konať vo verejnom záujme. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda SaS Ľubomír Galko.povedal Galko a pýtal sa, či je najvyšším bossom Pellegrini, predseda Smeru-SD Robert Fico alebo Gašpar.myslí si podpredseda liberálov.Podľa jeho slov to, čo sa aktuálne deje, by vo filme vyzeralo ako fraška.povedal Galko.Zároveň tvrdí, že úspech opozície v predčasných voľbách, o ktorých sa bude v parlamente rokovať, by znamenal, že organizovaný zločin nebude mať dva roky na to, aby po sebe pozametal stopy a ešte hlbšie sa zaryl do štátnych štruktúr.Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) upozornila, že existujú silné indície o tom, že políciu ovláda skupina Bödörovcov. Na tlačovej konferencii ukázala fotografiu z roku 2017, ktorá vznikla v nitrianskom hoteli Zlatý kľúčik na rodinnej oslave usporiadanej Norbertom Bödörom. Okrem iných sú na nej v priateľskom objatí podnikateľ Peter Brath, o ktorom Kuciak písal, Norbert Bödör a Milan Mihálik, teda policajt, ktorý pracuje ako zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA. Je teda zástupcom Bernarda Slobodníka, ktorý v minulosti sponzoroval Smer-SD.Ďuriš Nicholsonová uviedla, že Mihálikova kariéra policajta sa mala skončiť ešte v roku 2013, kedy odmietol absolvovať detektor lži a podal si žiadosť o prepustenie z polície.pýtala sa Ďuriš Nicholsonová a dodala, že v najbližšom období zverejní ďalšie informácie o tom, že celá NAKA je v područí ľudí, ktorí sú v priamom prepojení na Bödörovcov.Gašpar oznámil, že z funkcie nateraz neodchádza. Urobí tak až vtedy, ak ho o to požiada minister vnútra. Gašparov odchod žiadajú ľudia na protestoch, opozícia aj prezident SR Andrej Kiska. Drucker ako minister hovoril, že Gašparovo odvolanie nie je správne ani spravodlivé, pripustil však existenciu dôvodov, pre ktoré mohol Gašpar ponúknuť svoju funkciu.