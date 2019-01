SaS: Vyzývame premiéra, aby viac myslel na ľudí ako na svoje záujmy

Liberáli zároveň apelujú na všetkých čestných policajtov a prokurátorov, aby vo svojom úsilí dopátrať sa pravdy, nepoľavili.

Bratislava 30. januára (TASR) - Opozičná SaS vyzýva premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby viac myslel na ľudí ako na svoje a politické záujmy. Liberáli zároveň apelujú na všetkých čestných policajtov a prokurátorov, aby vo svojom úsilí dopátrať sa pravdy, nepoľavili. Reagujú tak na informácie z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. O nových skutočnostiach chce opozícia hovoriť aj na brannobezpečnostnom výbore.



"Peter Pellegrini najskôr v utorok (29.1.) odvádzal pozornosť od otázky, ktorú si kladie každý, a síce, či boli súčasťou plánovania vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vysokí policajní funkcionári. Na základe informácií zo spisu túto možnosť musíme pripustiť. V tejto situácii, ktorá naznačuje bezprecedentný štátny terorizmus, premiér utiekol pred otázkami novinárov," povedal na tlačovej konferencii podpredseda SaS Ľubomír Galko s tým, že Pellegrini sa v stredu pokúsil o reparát, ale stále nechce vidieť realitu.



O tom, že do plánovania vrážd mohli byť zapojení aj policajní funkcionári, svedčí podľa Galka aj to, že na mieste činu dvojnásobnej vraždy bol vtedajší šéf protikorupčnej jednotky NAKA Robert Krajmer. "Vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar sa to najskôr snažil poprieť a začal verejnosti našepkávať falošnú legendu, že za vraždou môže byť obchod s drogami," poznamenal Galko. Ako tvrdí, dnes sa dozvedáme, že Gašpar mal zisťovať o Kuciakovi cez podriadeného citlivé informácie. "Čo mali vysokí policajní funkcionári s Jánom Kuciakom?" pýtal sa opozičný poslanec.



Na margo ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), ktorej Gašpar radí, Galko poznamenal, že prehodila problém na premiéra a strčila hlavu do piesku. "Čím to je, že Gašpar má také dobré krytie nielen od Sakovej, ale aj premiéra? Odpoveď je, že disponuje informáciami, ktoré sú pre niektorých členov Smeru-SD životne dôležité a ich zverejnením by utrpeli značné škody na reputácii a hrozilo by im trestné stíhanie," dodal.



Gašpar odmieta, že by dal príkaz na lustrovanie novinára Kuciaka v policajnej databáze. Informoval o tom v stredu Pellegrini. O tom, či má zostať poradcom ministerky vnútra, v súčasnosti polemizovať nechcel. Šéfke rezortu vyjadril svoju podporu.



"Pokiaľ sa nepotvrdia zverejnené informácie, je na ministerke, ktorá si musí riešiť, kto je v jej okolí, kto jej radí a v akej oblasti. Samozrejme, ak by sa potvrdilo, že akákoľvek osoba je nejakým spôsobom zapletená do takýchto aktivít, ktoré by mali byť v rozpore so zákonom, tak potom ministerka musí prijať nejaké personálne otázky. Ja dnes nechcem odkazovať pani ministerke ani bývalému prezidentovi, kde má a nemá byť," povedal Pellegrini. Podľa svojich slov sa na utorkovom stretnutí so Sakovou tejto témy nedotýkali ani k nej nevidel žiadne dokumenty.