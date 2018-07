SaS pripravuje návrh zákona o osobách žijúcich mimo manželstva

Schválením zákona o životných partnerstvách Slovenská republika urobí podľa SaS významný krok v oblasti ochrany ľudských práv.

Bratislava 23. júla (TASR) - Osobám, ktoré žijú v partnerskom zväzku mimo manželstva a rozhodnú sa ho úradne registrovať, má pomôcť nová právna norma. Opozičná SaS predkladá do parlamentu návrh zákona o životných partnerstvách, ktorým sa bude snemovňa zaoberať na septembrovom rokovaní. Liberáli si myslia, že koalícia by podporou tohto návrhu mohla urobiť kompromis.



"Okrem zákonných povinností získajú tieto osoby aj zákonom chránené práva – napríklad v oblasti dedenia či zdravotnej starostlivosti. Inštitút životného partnerstva je rodovo neutrálny a budú ho môcť využiť heterosexuálne i homosexuálne páry," vysvetlila v tlačovej správe predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová.



V tejto súvislosti liberáli sledujú postoje jednotlivých koaličných strán a osobitne SNS, ktorá je kategoricky proti akejkoľvek právnej úprave vzťahov medzi homosexuálnymi partnermi a štátom. "Medializované informácie, že spor o životné partnerstvá by mohol viesť k vládnej kríze, však považujeme za špekulácie s nízkou mierou pravdepodobnosti. Vládna koalícia nevznikla na hodnotách rovnosti medzi ľuďmi a rozširovania ľudských práv do oblasti, akou sú životné partnerstvá, ale na ich vlastných ekonomických záujmoch. Je takmer vylúčené, aby padla na nezhode na hodnotách," tvrdí SaS.



Sulíkovci by privítali, keby koaličné strany pre tento prípad prijali výnimku a nechali hlasovať svojich poslancov podľa svojho vedomia a svedomia bez ďalších politických konzekvencií. "Veríme, že v takom prípade sa v parlamente nájde nielen obyčajná, ale ústavná väčšina poslancov, ktorí zákon o životných partnerstvách podporia," dúfa Blahová.



Schválením zákona o životných partnerstvách Slovenská republika urobí podľa SaS významný krok v oblasti ochrany ľudských práv a pripojí sa tak k väčšine demokratických štátov, ktoré tento inštitút uznávajú.