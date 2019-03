SaS žiada odchod vietnamského veľvyslanca

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v reakcii upozornilo, že súd podľa dostupných informácií ešte nerozhodol o odvolaní odsúdeného vietnamského občana, nechce sa preto unáhliť.

Bratislava 4. marca (TASR) - Opozičná SaS vyzýva šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD), aby požiadal vietnamského veľvyslanca o odchod zo Slovenska. Dôvodom má byť rozsudok nemeckého súdu, ktorý rozhodol, že vietnamský podnikateľ bol z Nemecka unesený cez Slovensko slovenským vládnym špeciálom. To podľa SaS dokazuje, že vietnamský veľvyslanec na Slovensku rezortu diplomacie klamal. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v reakcii upozornilo, že súd podľa dostupných informácií ešte nerozhodol o odvolaní odsúdeného vietnamského občana, nechce sa preto unáhliť.



"Keďže pristupujeme k našim diplomatickým krokom seriózne a s plnou vážnosťou, bez takéhoto súdneho rozhodnutia by bolo prijatie akýchkoľvek krokov predčasné a nezodpovedné. MZVaEZ rešpektuje medzinárodne zaužívané diplomatické pravidlá ako aj zásady medzinárodného práva a v tomto duchu budeme aj naďalej postupovať," uviedol pre TASR tlačový odbor ministerstva. Pripomenul tiež, že rozsudok, na ktorý SaS upozorňuje, je z júla minulého roka.



Ministerstvo tiež upriamuje pozornosť na ďalšiu časť rozsudku. "Súd na strane 19 rozsudku explicitne uvádza, že senát neprišiel k záveru, že by členovia slovenskej vlády vedeli o pozadí týchto udalostí," konštatoval rezort. Uznáva však, že vietnamská strana okolnosti únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha stále vierohodne nevysvetlila, a že právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu by znamenalo zásadný posun vpred v rámci celého prípadu.



Podľa SaS však rozsudok znamená, že Vietnam bezprecedentne klamal slovenskú vládu. "Takisto pripomíname, že Vietnam nikdy neodpovedal ani na otázku ministra Lajčáka, akým spôsobom sa občan Thanh do Vietnamu dostal, keďže je známe, že tam bol odsúdený na doživotie," uviedol poslanec Národnej rady SR Martin Klus (SaS), podľa ktorého je preto zarážajúce, že slovenská vláda v tejto kauze "upadla do apatie".



K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť predvlani v júli. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko preto vyšetruje možné porušenie medzinárodného práva Vietnamom, pričom sa zaoberá aj možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.