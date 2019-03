SaS žiada premiéra, aby odvolal z funkcie ministra obrany P. Gajdoša

Dôvodom je odmietnutie finančnej pomoci Spojených štátov amerických vo výške 105 miliónov dolárov na modernizáciu vojenských letísk.

Bratislava 12. marca (TASR) - Opozičná strana SaS žiada premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby odvolal Petra Gajdoša (SNS) z postu ministra obrany. Dôvodom je odmietnutie finančnej pomoci Spojených štátov amerických vo výške 105 miliónov dolárov na modernizáciu vojenských letísk.



„Toto je jasný krok proti obranyschopnosti Slovenska i proti našim spojencom v Severoatlantickej aliancii," tvrdí poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko (SaS). Argumentuje tým, že minister klamal verejnosť tvrdeniami, že prijatím pomoci by došlo k ohrozeniu suverenity Slovenska. Za ohrozenie považuje to, ak je vojenská infraštruktúra a technické zázemie v nevyhovujúcom stave.



Podľa liberálov je povinnosťou Pellegriniho vlády "zastaviť demontáž bezpečnostných základov Slovenskej republiky, ktorú uskutočňujú nominanti SNS na ministerstve obrany". Zdôraznili, že nestačí kroky ministra obrany kritizovať. Rozhodnutie ministerstva označili za presadzovanie záujmov Ruskej federácie a antiamerikanizmus.



Premiér Pellegrini tvrdí, že vláda by pod jeho vedením nikdy neurobila kroky, ktoré by znamenali súhlas s prítomnosťou zahraničných vojsk na Slovensku. Podľa jeho názoru treba vyjednávať podmienky, ktoré nebudú na úkor suverenity krajiny, a ktoré nebudú zaväzovať k tolerancii cudzích vojsk na svojom území. Zdôraznil, že prítomnosť cudzích vojsk na Slovensku nikto neplánuje.



Rezort obrany v pondelok (11. 3.) informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Argumentuje aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl (OS) SR.