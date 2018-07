SaS žiada premiéra P. Pellegriniho o odklad rozhodnutia o stíhačkách

Premiér Pellegrini pred zasadnutím Bezpečnostnej rady SR oznámil, že vláda v stredu pravdepodobne prijme rozhodnutie ohľadom nákupu nových stíhacích lietadiel.

Bratislava 11. júla (TASR) - Opozičná SaS žiada premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby rozhodnutie o stíhačkách odložil. Malo by podľa liberálov padnúť na základe čo najširšieho politického konsenzu, ale k nemu nedošlo.



"Slovenská národná strana a jej minister obrany Peter Gajdoš sa však postarali o to, aby takáto diskusia vôbec nevznikla. Jasným dôkazom toho je, že dnes o tejto otázke rokuje Bezpečnostná rada SR a následne vláda, pričom len včera podvečer ministerstvo zverejnilo časť materiálov, z ktorých vyplýva, že sa prikláňa k nákupu amerických strojov F-16," povedal poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda SaS Ľubomír Galko.



Tento postup považuje za neseriózny. "Žiadame vládu a osobitne premiéra Pellegriniho, aby rozhodnutia odložil dovtedy, kým nebudú zverejnené kompletné materiály, podľa ktorých ministerstvo obrany postupovalo, a na základe nich neprebehne odborná diskusia," doplnil exminister obrany. Zdôraznil, že dve miliardy, ktoré majú na obchod ísť, sú peniaze daňových poplatníkov a tí majú právo na transparentný a čo najefektívnejší výber.



Premiér Pellegrini pred zasadnutím Bezpečnostnej rady SR oznámil, že vláda v stredu pravdepodobne prijme rozhodnutie ohľadom nákupu nových stíhacích lietadiel. "Je treba prijať rozhodnutie, netreba to už naťahovať, pretože do augusta sa už nič nové nedozvieme, takže pravdepodobne to zásadné rozhodnutie padne dnes," uviedol premiér s tým, že všetky materiály potrebné na rozhodnutie má kabinet k dispozícii a naštudované.



Neutajovaná časť materiálu, ktorý pripravilo ministerstvo obrany pod vedením Petra Gajdoša (SNS), bola zverejnená v utorok (10.7.) večer. Neobsahuje informácie o cenovej ponuke vlád Švédska a USA. Pellegrini to odôvodnil tým, že priamo obe tieto strany si ich zverejnenie neželali.



Minister obrany odporúča vláde nákup 14 kusov amerických stíhačiek F-16 Block 70/72. Tie dostali prednosť pred švédskymi strojmi JAS-39 C/D Gripen, o ktorých prenájme rokovalo ministerstvo ešte pod vedením Martina Glváča (Smer-SD).



Ponuka vlády USA sa ministrovi javí ako výhodnejšia po zohľadnení faktorov, ako sú samotný nákup lietadiel, munície, náklady na výcvik na pilotov a pozemný personál, logistické zabezpečenie, dobudovania infraštruktúry, dodacie lehoty a ďalšie náklady na prevádzkovanie a prípadnú modernizáciu, s perspektívou používania nového taktického stíhacieho lietadla za horizont roku 2040.



Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, ktoré majú nahradiť dosluhujúce ruské stroje MiG-29. V minulosti rokovalo ministerstvo obrany so švédskou vládou o prenájme lietadiel JAS-39 Gripen, súčasný minister Gajdoš k tomu pridal rokovania s vládou USA o nákupe strojov F-16. Namiesto prenájmu je v súčasnosti v hre kúpa nadzvukového stíhacieho letectva. Hodnota nákupu podľa plánov presiahne miliardu eur.