SaS: Znovuotvorenie rokovaní o brexite je lepšie ako odchod bez dohody

Odchod Britov bez dohody by podľa SaS mohol priniesť veľké ekonomické škody či britskú politickú nestabilitu a nástup populistických ľavičiarov.

Bratislava 16. januára (TASR) - Znovuotvorenie rokovaní o odchode Británie z Európskej únie je lepšie ako jej odchod bez dohody. Uviedla to opozičná SaS v reakcii na to, že drvivá väčšina poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu vyslovila v utorok (15.1.) nesúhlas s Dohodou o odchode Británie z Európskej únie (EÚ).



"Verím, že sme stále nevyčerpali všetky možnosti, aby sa našla obojstranne prijateľná dohoda. Oplatí sa ju hľadať aj za cenu, že sa tým celý proces natiahne a skomplikujú sa aj voľby do Európskeho parlamentu," povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Martin Klus. Nevidí pritom problém, aby sa v májových eurovoľbách volili aj zástupcovia Veľkej Británie, hoci len na krátku chvíľu. Mohli by sa totiž podľa neho zvoliť aj ich náhradníci v rámci ostatných krajín.



Odchod Britov bez dohody by podľa SaS mohol priniesť veľké ekonomické škody či britskú politickú nestabilitu a nástup populistických ľavičiarov. "To si rozhodne nemôžeme priať ani na Slovensku. Akokoľvek sú nám sympatické všetky ostatné alternatívy, vrátane druhého referenda či dokonca zrušenia procesu brexitu, pri súčasnom nastavení politickej kultúry a politického systému Veľkej Británie ich možno považovať len za málo pravdepodobné," doplnil Klus.



Britský parlament hlasoval o dohode, ktorú s Bruselom dosiahla vláda premiérky Theresy Mayovej, v utorok (15.1.). Podporilo ju iba 202 poslancov, 432 hlasovalo proti. Brexit sa má udiať 29. marca. Pokiaľ dohoda nebude prijatá a ratifikovaná, hrozí neriadený odchod Británie (tzv. tvrdý brexit).



Slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) prijal rozhodnutie britského parlamentu o dohode s poľutovaním. Treba sa podľa neho pripraviť aj na scenár vystúpenia Británie z EÚ bez dohody. Slovensko je podľa jeho slov pripravené do 29. marca hľadať riešenia, ktoré zaistia čo najmenšie negatívne dosahy brexitu, najmä pre občanov a podnikateľov.



Pellegrini zvolal na pondelok 21. januára rokovanie medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit. Má sa zaoberať pripravenosťou Slovenska na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ.