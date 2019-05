SaS zverejnila zoznam desiatich kandidátov na ÚS, ktorých volila

Voľbu kandidátov považuje SaS podľa slov poslanca Alojza Baránika za veľmi dôležitú, preto rokovali aj s klubmi z koalície.

Bratislava 21. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR z klubu SaS sa zhodli na desiatich menách kandidátov na sudcov Ústavného súdu, ktorých považujú za dobrých. Občania majú podľa nich právo vedieť, ako ich zástupcovia volili. Preto sa podľa slov podpredsedníčky klubu SaS Natálie Blahovej rozhodli zoznam zverejniť. Dodala, že s koalíciou majú rokovať aj v stredu (22. 5.) pred opakovanou voľbou.



Zhodli sa na menách Katarína Čechová, Dagmar Fillová, Martina Jánošíková, Monika Jurčová a Eva Kováčechová. Ďalšími sú Zuzana Pitoňáková, Peter Straka, Robert Šorl, Marek Tomašovič a Martin Vernarský.



"SaS od samého začiatku hovorí, že voľba ústavných sudcov má byť verejná. Preto opakovane zverejňujeme zoznam uchádzačov, ktorí by podľa nášho názoru boli dobrými kandidátmi na ústavných sudcov," uviedla Blahová po hlasovaní v Národnej rade.



Voľbu kandidátov považujú podľa slov poslanca Alojza Baránik za veľmi dôležitú, preto rokovali aj s klubmi z koalície. "Dúfam, že sa nám podarilo nejaký prienik dosiahnuť, to, či sa tak naozaj stalo, zistíme onedlho," skonštatoval.



Blahová dodala, že im koaliční poslanci dali najavo, že sa bude voľba opakovať. Preto sa podľa jej slov predbežne dohodli na ďalšom stretnutí. "Náš cieľ bude dospieť zhruba k štyrom menám, na ktorých bude prienik celej koalície aj opozície, čo by bol úspech," priblížila.