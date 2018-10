Do Saspra, ktorý bojuje proti odlivu mozgov, sa zapojilo 38 vedcov

Podľa slov predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka ide o aktuálne najúspešnejší projekt odlivu mozgov, aký momentálne vo výskumnom priestore funguje.

Bratislava 17. októbra (TASR) – Do projektu Saspro, ktorý sa skončí v decembri, sa zapojilo 38 vedcov. Podľa slov predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka ide o aktuálne najúspešnejší projekt odlivu mozgov, aký momentálne vo výskumnom priestore funguje, uviedol v stredu počas tlačovej konferencie v Bratislave.



Z celkového počtu zapojených účastníkov projektu je takmer polovica Slovákov, ktorí sa vrátili zo zahraničia robiť vedu späť na Slovensko. Šajgalík podotkol, že vedcov so slovenskými koreňmi bolo 16.



Ivana Nemčovičová päť projektov pracovala v zahraničí, napríklad aj na jednom z najprestížnejších vedeckých ústavov v oblasti imunológie na svete v Kalifornii. "Môj projekt sa primárne zameriava na imunomodulačné mechanizmy, ktorými sú vírusy snažia zvrátiť imunitnú odozvu u hostiteľa. Skúmame predovšetkým vírusové proteíny ľudského cytomegalovírusu, ktoré dokážu vypnúť nás imunitný systém," povedala Nemčovičová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV. Ako ďalej doplnila, tieto prírodné mechanizmy ich ďalej inšpirujú pri vývoji nových terapeutických látok nielen k potlačeniu vírusových infekcií, ale tiež k liečbe autoimunitných ochorení, keď sa ľudský imunitný systém dostáva mimo kontroly.



Po skončení programu zostáva výskumníčka na Slovensku a podobne je to aj v prípade Poliaka Michala Mruckiewicza, ktorý robí výskum v oblasti fyziky a technológie nanoštruktúr. Mruckiewicz sleduje konfigurácie magnetických polí a na základe získaných výsledkov bude navrhovať súčiastky na spracovanie signálu, ktoré by mohli nájsť využitie v novej generácii pamäťových alebo logických zariadení.



Ďalším z účastníkov projektu Saspro je aj Chorvát Siniša Habijanec, ktorý sa rozhodol dôkladne preštudovať slovenské nárečia. "Projekt mi umožnil nielen znovu sa začleniť do akademického života, ale aj zaoberať sa slovenčinou priamo na mieste činu, spolupracovať s odborníkmi z oblasti slovenskej jazykovedy, ako aj využívať ináč nesprístupnené pramene, ktoré sa javia ako nenahraditeľné pri výskume vývinu slovenčiny," povedal Habijanec z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.



SAV spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave podali projekt na schválenie spolufinancovania na pokračovanie projektu v ďalšom období. Projekt s názvom Saspro 2, ktorý podali, bol však neúspešný. Šajgalík potvrdil, že chyby, ktoré boli vytýkané, odstránili a v septembri podali opäť ďalší projekt.