Mladí vedci idú opäť do škôl, pokračujú s projektom Roadshow

Bratislava 25. októbra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) aj v tomto školskom roku pokračuje s projektom Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska. Vo štvrtok budú mať dve školy v Bratislave a jedna v Senci vyučovanie iné ako po ostatné dni. Hodinu chémie, matematiky a informatiky budú vyučovať mladí vedci SAV na Gymnáziu Ladislava Sáru v bratislavskej Karlovej Vsi, na Škole pre mimoriadne nadané deti v bratislavskej Rači a na Súkromnej základnej škole v Senci. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.



"V tomto roku zapojíme do projektu nielen stredné, ale aj základné školy. Začíname v Bratislavskom kraji, ktorý sme v uplynulom školskom roku nestihli navštíviť, hoci je k nám najbližšie. Snažili sme sa priblížiť vedu a vedcov najmä do vzdialenejších regiónov," povedala Hucáková.



Takmer dvadsiatka mladých vedcov vyštartovala v uplynulom školskom roku k žiakom na hodiny a spestrila im vyučovanie nielen o najnovšie vedecké poznatky. Mladí odborníci z oblasti prírodných vied, spoločenských vied, technických smerov či medicínskeho výskumu odučili spolu takmer 60 hodín. Do vyučovania priniesli interaktivitu, diskusie a mnohí aj výsledky svojich výskumov, čo predstavuje pridanú hodnotu nielen pre žiakov, ale aj učiteľov, ktorí dobrovoľne na hodinách zostávajú a ďalej s akadémiou spolupracujú.



"Množstvo mladých ľudí dnes nevníma svoju rodnú krajinu ako miesto, kde chcú zostať študovať. V rámci nášho projektu môžu vidieť mladých vedcov, ktorí sa aj napriek neľahkým podmienkam rozhodli robiť vedu doma. Skúsenosti nám ukázali, že pre mnohých školákov, ktorých sme navštívili, sa stali vzorom," dodala Hucáková.