SAV: U verejnosti slabne požiadavka ukotviť rolu matky v manželstve

Vedeli ste napríklad, že rastie počet tých, ktorí schvaľujú, ak chce žena dieťa, ale chce ho vychovávať sama a žiť bez muža?

Bratislava 13. mája (TASR) - Medzi hodnotami Európanov má najvýznamnejšie postavenie rodina. Pohľad verejnosti na rodičovské roly podlieha zmenám. Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) preto pri príležitosti Dňa matiek zverejnil názory verejnosti, ktoré ukazujú hodnotu materstva v niektorých spoločenských súvislostiach.



Z výskumu vyplýva, že rastie počet tých, ktorí schvaľujú, ak chce žena dieťa, ale chce ho vychovávať sama a žiť bez muža. S týmto postojom súhlasilo 37,6 percenta respondentov. "Nárast schvaľovania spomínaného správania spadá do celkového trendu, v ktorom slabne požiadavka ukotviť rolu matky v manželstve. Opäť narástol podiel tých, ktorí si myslia, že manželstvo je zastaraná inštitúcia (21,2 percenta), hoci stále prevažuje opačný názor (77,7 percenta)," uviedla Mária Suríková zo Sociologického ústavu SAV.



V názoroch verejnosti opäť vzrástlo povedomie o význame dieťaťa v živote ženy. Na otázku: Myslíte si, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený, alebo to nie je nevyhnutné? odpovedalo 62,4 percenta respondentov, že žena deti potrebuje, 34,8 percenta respondentov označilo možnosť nie je to nevyhnutné.



Vo verejnosti sa posilnila hodnota materstva vo vzťahu k práci. Pri výroku "zamestnanie je dobrá vec, ale väčšina žien aj tak chce mať svoju domácnosť a deti", označilo možnosť úplne súhlasím viac ako 20 percent respondentov, skôr súhlasím takmer polovica opýtaných, s výrokom skôr nesúhlasilo takmer 21,9 percenta, vôbec nesúhlasilo vyše päť percent.



Väčšina respondentov si nemyslí, že deti alebo rodinný život trpí, ak matka pracuje. S výrokom "keď matka chodí do práce, deti trpia" súhlasí 36 percent respondentov, zatiaľ čo 62,2 percenta nesúhlasí. Podobne vo verejnosti prevláda aj nesúhlas s tvrdením, že vo všeobecnosti rodinný život trpí, ak žena pracuje. Podľa Suríkovej s týmto tvrdením nesúhlasí viac ako 60 percent respondentov.



Výskum sa realizoval na Slovensku od 27. septembra 2017 do 30. novembra 2017 na vzorke 1435 respondentov.