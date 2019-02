Aj darovaním krvi možno prejaviť lásku k blížnemu

Slovenský Červený kríž pozýva pri tejto príležitiosti už po 24. raz na podujatie Valentínska kvapka krvi.

Bratislava 14. februára (TASR) – Slovenský Červený kríž (SČK) pozýva už po 24. raz na podujatie Valentínska kvapka krvi. Práve darcovstvom krvi chcú jeho organizátori poukázať na to, že lásku k blížnemu možno prejaviť aj takouto formou.



Darovať krv a zapojiť sa do podujatia môžu záujemcovia na ktoromkoľvek odberovom mieste po celom Slovensku od štvrtka až do 21. marca. "Odkaz a výzva Valentínskej kvapky krvi zostávajú už 24 rokov rovnaké – darovať krv a vyjadriť tak lásku a spolupatričnosť človeka k človeku. Tí, ktorí krv potrebujú, dostanú novú šancu práve vďaka ľuďom, ktorí sú zdraví a ochotní darovať kúsok zo seba," priblížila myšlienku generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová.



Ako Rosiarová pripomenula, darovanie krvi sú tisíce navzájom prepletených osudov neznámych ľudí, ktorí sa nikdy nestretli. Organizátori vyzvali počas tohtoročnej kampane darcov aj prijímateľov krvi, ich rodinných príslušníkov, aby sa podelili o svoj vlastný príbeh.



Prvý mobilný odber tohtoročnej valentínskej kampane pripravil SČK v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Pozýva naň nielen študentov, ale aj zamestnancov Ekonomickej univerzity a verejnosť. Konať sa bude v Aule EUBA na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave vo štvrtok od 8.00 do 11.00 h. Darcov krvi prídu podporiť okrem Rosiarovej aj ambasádorka darcovstva krvi Aneta Parišková či prezident SČK Viliam Dobiáš.



Aktuálne informácie, miesta a dátumy odberov krvi bude počas kampane zverejňovať SČK na svojom webe aj na sociálnej sieti.