Okresný súd v Trebišove vzal Sebastiana V. do väzby

V prípade dokázania viny hrozí obvinenému až trojročný trest odňatia slobody.

Trebišov 17. marca (TASR) - Okresný súd v Trebišove vzal Sebastiana V., ktorého vo štvrtok (15.3.) zadržala polícia, do väzby. Rozhodol o tom v sobotu na neverejnom zasadnutí. TASR to potvrdil hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. Muž je obvinený z prečinu nebezpečného vyhrážania a pokračovacieho prečinu výtržníctva. Pri predvádzaní na súd si zakrýval tvár, s médiami komunikovať nechcel.



Podľa Filička však súd neuznal všetky dôvody, ktoré prokuratúra tvrdila v návrhu. "Ako dôvod väzby uznal iba obavu, že obvinený by mohol ujsť alebo sa skrývať a tiež obavu, žeby mohol ovplyvňovať svedkov. Neuznal naše tvrdenie o obave z toho, žeby pokračoval v trestnej činnosti," priblížil s tým, že proti rozhodnutiu súdu podali sťažnosť. Rovnako tak urobil aj obvinený. O tých bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach.







Trestné stíhanie v danej veci bolo podľa Filička začaté 14. marca. O deň neskôr vyšetrovateľ vzniesol obvinenie. "Podľa uznesenia o vznesení obvinenia mal obvinený Sebastiano V. v dňoch 13. a 14. 9. 2017 fyzický napadnúť poškodeného Martina L. tak, že v jednom prípade ho škrtil a vyhrážal sa mu zabitím a v druhom prípade poškodeného viackrát udrel päsťou do tváre s tým, aby dal pokoj jeho frajerke. Obvinený podal proti uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosť. Túto sťažnosť prokurátor zamietol ako nedôvodnú," uviedol hovorca. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému až trojročný trest odňatia slobody.



Sebastiano V. (1972) je bratom talianskeho podnikateľa Antonina V., ktorý je v Taliansku trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. Podľa štvrtkového (15.3.) rozhodnutia sudcu košického krajského súdu je v predbežnej väzbe. Antonina V. spomínal vo svojom nedokončenom článku aj zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak.