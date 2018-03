Šebej: Žitňanská urobila múdro, že nebude pokračovať v budúcej vláde

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v stredu večer oznámil, že je pripravený podať demisiu, prezidentovi však dal podmienky.

Bratislava 15. marca (TASR) - Rozhodnutie Lucie Žitňanskej nepokračovať v budúcej vláde ako ministerka spravodlivosti je múdrym krokom, tvrdí to František Šebej z Mosta-Híd.



Novinárom však stále nepovedal, ako sa v súčasnej politickej situácii zachová on. "Potrebujem ešte čas, keď k niečomu dospejem, informujem o tom najprv svojich kolegov," uviedol Šebej pre TASR s tým, že žiada o pochopenie.



Ten sa v stredu okolo obeda vyjadril, že stanovisko Republikovej rady Mosta-Híd je jednoznačné, "a to, že buď padne dohoda na predčasných voľbách, alebo bugárovci odchádzajú z koalície".



"Toto je problém na Slovensku, že vzdelávanie je nedostačujúce, teda nevedia čítať s porozumením," povedal Šebej. Na otázku, čo by Most-Híd urobil, ak by došlo k výmene premiéra, Šebej vtedy odvetil, že by to záviselo od toho, kto bude nový predseda vlády. "Ale naše uznesenie republikovej rady s tým nepočíta. To počíta s tým, že buď budú predčasné voľby, alebo odchádzame z vlády," dodal.



Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) v stredu večer oznámil, že je pripravený podať demisiu, prezidentovi však dal podmienky. Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. Šéf Mosta-Híd Béla Bugár si Ficovo rozhodnutie podať demisiu cení. Lucia Žitňanská sa krátko na to v písomnom stanovisku vyjadrila, že nebude pokračovať v budúcej vláde.