Šéf vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila L. Kyselica na polícii končí

Bratislava 30. júla (TASR) - Šéf vyšetrovacieho tímu kauzy Gorila Lukáš Kyselica v policajnom zbore na vlastnú žiadosť končí. Pre TASR to potvrdil Kyselica, upozornil na to Denník N.



"Dnešného dňa som podal žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Pokiaľ mi bude plynúť dvojmesačná výpovedná lehota, tak sa nebudem vyjadrovať k môjmu ďalšiemu pôsobeniu. Ak bude o to záujem, vyjadrím sa 1. 10. 2019," uviedol Kyselica.



Prezídium Policajného zboru (PPZ) SR reagovalo, že ide o Kyselicovo osobné rozhodnutie. "Tím Gorila má naďalej plnú podporu vedenia NAKA. Bude ďalej pokračovať vo vyšetrovaní pod novým vedúcim, ktorý zatiaľ nie je určený," informovalo PPZ.



Kyselica bol na čele tímu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pre vyšetrovanie kauzy Gorila od 1. decembra 2016. Dovtedy bol jeho členom. Vo funkcii nahradil dovtedajšieho šéfa tímu Mareka Gajdoša, ktorý odišiel na vlastnú žiadosť do civilu. Kyselica pôsobí v ozbrojených zboroch vyše 20 rokov. V tíme Gorila, ktorý vznikol 9. januára 2012, bol od 26. januára 2012.