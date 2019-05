Šefčovič je pripravený zúročiť skúsenosti z európskej politiky

Ak sa moje meno spomína v súvislosti s nomináciou na najvyššie posty, je to pre mňa pocta a výraz ocenenia doterajších výsledkov v rámci súčasného aj predošlých portfólií, zdôraznil Šefčovič.

Brusel/Bratislava 28. mája (TASR) - Rozhodnutie o nominácii na post predsedu Európskej komisie (EK) je plne v rukách lídrov krajín EÚ v komunikácii s Európskym parlamentom. Pre TASR to uviedol súčasný podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý je však pripravený zúročiť všetky svoje doterajšie skúsenosti z európskej politiky. Šefčovič sa spomína ako možný nominant Vyšehradskej štvorky (V4) na post predsedu EK.



"Ak sa moje meno spomína v súvislosti s nomináciou na najvyššie posty, je to pre mňa pocta a výraz ocenenia doterajších výsledkov v rámci súčasného aj predošlých portfólií, pričom vždy som dával dôraz na porozumenie a komunikáciu so všetkými členskými krajinami," zdôraznil Šefčovič.



Váži si dlhodobú podporu predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktorú mu prejavil aj v kontaktoch s predstaviteľmi EÚ v Bruseli. Zároveň si hlboko cení i podporu, ktorú cíti od partnerov z Vyšehradskej štvorky. Podpora V4 vzhľadom na to, že jej lídri reprezentujú rôzne politické skupiny na úrovni EÚ, podľa neho podčiarkuje aj nadstraníckosť výberu a prioritné zohľadnenie skúseností a výsledkov.



"Som pripravený zúročiť všetky doterajšie skúsenosti z európskej politiky v prospech toho, aby Slovensko, aj celý náš región, boli silno a dôstojne zastúpené v európskych inštitúciách po europarlamentných voľbách," konštatoval.



Maroš Šefčovič je údajne spoločným kandidátom krajín V4 na post predsedu EK. Informoval o tom v utorok český denník Hospodářské noviny (HN) s odvolaním sa na zdroje z okolia českého premiéra Andreja Babiša a EK.



Poprední predstavitelia EÚ sa stretnú v utorok na mimoriadnom summite, kde budú diskutovať o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v dňoch 23. - 26. mája. Mali by hovoriť aj o najvhodnejších kandidátoch na post predsedu EK.



Šefčovičove šance môže zvýšiť výsledok volieb do EP, ktorého zloženie bude výrazne rozdrobenejšie než doteraz.



Kandidátov na predsedu EK navrhujú lídri členských štátov, ktorí musia vziať do úvahy výsledky volieb, a o ich návrhu hlasuje Európsky parlament. Krajiny V4 by preto museli pre Šefčoviča získať podporu aj mimo tohto regiónu.