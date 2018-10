Šefčovič je stále v hre o post volebného lídra eurosocialistov

Premiér P. Pellegrini skonštatoval, že Šefčovič je dobrá voľba aj preto, že by mohol ukázať, že v EÚ vládne jednota, a mohol by byť povestným mostom medzi novými a staršími členskými krajinami.

Brusel 19. októbra (TASR) - Aj po štvrtku platí, že Strana európskych socialistov (PES) má dvoch uchádzačov o post lídra svojej kandidátky do volieb do Európskeho parlamentu s možnosťou uchádzať sa o funkciu predsedu Európskej komisie. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v Bruseli uviedol, že kandidát zo Slovenska je "stále v hre".



Vo štvrtok (18.10.) o polnoci vypršal termín na podávanie prihlášok na volebného lídra eurosocialistov. V stredu na summite PES, ktorý predchádzal tradičnému summitu EÚ, sa hovorilo, že po už dávnejšie oznámených kandidatúrach podpredsedov Európskej komisie Maroša Šefčoviča a Fransa Timmermansa by sa tretím uchádzačom mohol stať luxemburský minister práce, zamestnanosti a imigrácie Nicolas Schmit.



Pellegrini, ktorý po skončení summitu EÚ pred novinármi zhodnotil aj vyše poldruhahodinové zasadnutie popredných lídrov európskych socialistických a sociálnodemokratických strán, podotkol, že PES definitívne potvrdila kandidatúry Šefčoviča a Timmermansa.



"Padla dohoda, že to bude demokratický proces," opísal situáciu Pellegrini. Dodal, že v najbližších týždňoch prebehne niekoľko debát a vypočúvaní, počas ktorých obaja kandidáti predstavia svoje vízie o tom, ako riadiť EÚ.



"Nemôžem tvrdiť, že Šefčovič je favoritom, ale debaty boli veľmi rozumné. Boli tam zástancovia strán, ktorí vyslovili dôveru Šefčovičovi, a na druhej strane krajiny, ktoré podporili komisára Timmermansa. Ale vždy bolo zdôraznené, že ich voľba za jedného nie je voľbou proti druhému, lebo oboch považujú za dobrých kandidátov," uviedol Pellegrini.



Premiér skonštatoval, že Šefčovič je dobrá voľba aj preto, že by mohol ukázať, že v EÚ vládne jednota, a mohol by byť povestným mostom medzi novými a staršími členskými krajinami, medzi západom a východom.



"Uvidíme, čo bude ďalej, ale platí to, že eurosocialisti potrebujú jedného kandidáta a musíme ho vybrať vo férovom boji a potom budeme rešpektovať výsledok a podporovať víťaza," odkázal Pellegrini. Podľa jeho slov Šefčovič "je stále v hre", avšak konečné rozhodnutie padne začiatkom decembra na sneme PES v Lisabone - ak dovtedy nepríde rozhodnutie o jednom kandidátovi na základe internej dohody.