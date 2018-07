Šefčovič: Mladí ľudia budú pod tlakom inovovania vlastných zručností

Podľa eurkomisára top desať profesií, ktoré dnes hľadajú manažéri ľudských zdrojov, pred piatimi rokmi vôbec neexistovalo. To isté sa očakáva, že sa stane o päť rokov a o desať rokov.

Bratislava 20. júla (TASR) – Mladí ľudia, ktorí v súčasnosti končia univerzity, budú vystavení bezprecedentnému tlaku permanentného inovovania vlastných zručností. Tvrdí to podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, podľa ktorého ide o tému, ktorá v diskusiách zaznieva málo.



„Keď sa pozriete na trh práce, tak tých top desať profesií, ktoré dnes hľadajú manažéri ľudských zdrojov, pred piatimi rokmi vôbec neexistovalo. To isté sa očakáva, že sa stane o päť rokov a o desať rokov,“ povedal Šefčovič. Považuje za potrebné zabezpečiť mladým ľuďom finančnú podporu a možnosť permanentného dovzdelávania sa v prípadoch, keď sa objavia nejaké nové zručnosti či požiadavky na to, aby sa uplatnili na trhu práce.



„Mladí ľudia by mali mať možnosť vstupovať do takýchto programov a získavať kvalifikáciu. Pre nich to už bude, myslím, celoživotné úsilie, pretože dynamika na trhu práce bude veľmi rýchla a neporovnateľná s tým, čo máme dnes,“ dodal podpredseda EK.